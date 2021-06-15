流汗多代表瘦身效果好？很多人都搞錯的「4大減肥真相」

▲擁有正確的減肥觀念，能讓減肥成果更好。（圖／翻攝IG@kkmmmkk）

編輯／Amanda

很多人覺得減肥很難，怎麼少吃多動效果都不好，其實很有可能是因為你的「瘦身知識」不正確，做了錯誤的行為，影響減肥效果。像是以下4個很多人都容易搞錯的減肥迷思，可能就會讓你在減肥的路上走歪了，快來看看你中了幾個？

＃少吃多動卻沒瘦？



很多人在減肥時都會低估自己的飲食攝入，並高估熱量消耗，不少人自以為少吃多動，實際上攝取的熱量可能超出消耗的熱量不少，沒有製造出熱量缺口。BBC曾有個節目做過調查，發現很多人都會少算自己進食量的50%，大多是忽略了零食、調味料、飲料等食物帶來的熱量。

除了錯估熱量的攝取與消耗，還有一些原因也會有少吃多動卻沒有變瘦的狀況，像是本身體重已經很輕、剛開始運動，身體出現充血水腫狀況等都有好可能。

＃有些食物減肥不能吃？



就算是在減肥期間，也沒有什麼食物是一定不能吃的，只要調整好攝取的份量和頻率，控制好熱量攝入，就算是炸雞、披薩、甜點等食物也可以吃，只是份量就必須少一點。比如，如果這餐吃了4塊炸雞，那當天其他兩餐的熱量攝取就要減少一點，並且盡量吃低熱量、清淡調味的原型食物。

＃流汗越多，瘦身效果越好？



有些人以為運動時汗流得越多，代表減肥效果越好，但運動的減肥效果是跟運動強度和運動時長有關，而流汗只是身體的一種散熱方式，脂肪並不會通過汗水排出體外，出汗多寡取決於自身汗腺是否發達，出汗多的人，散熱效率高，但並不代表減肥效果好。

＃減肥效果最好的運動是？



從運動效果來看，有氧運動能幫助提高心肺功能，減脂效果更好，而無氧運動則是鍛鍊肌肉，提高爆發力，幫助增肌。最佳的減肥方式，是把兩種運動結合起來，兩種都做，比如先做無氧運動，再進行有氧運動；或是一天先無氧運動，另一天做有氧運動也可以。但不管無氧、有氧運動，只要找到自己喜歡，適合你且能堅持下去的運動，就是最好的運動。

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