網揭「5星座」你惹不起！　天蠍才第3、冠軍讓人跌破眼鏡

▲以下5星座抓狂起來，讓人無法招架。（圖／翻攝自FB/tvN Drama，以下同）

編輯 / Lily

12星座中各有各的脾氣，有的人表面和平，骨子裡不服輸，有的人生起氣來就像火山爆發，來得快也去得快，網揭「惹到他就死定了」星座Top 5，火爆獅子沒進榜，第一名根本跌破眼鏡！

第5名 巨蟹座



巨蟹總給人愛家顧家的感覺，看起來溫和，應該很難會抓狂吧！若你會這樣想，代表你還不夠了解他，他氣起來反差超大，脾氣一上來就還難收回，就算哄他都沒用。

第4名 摩羯座

沉得住氣的摩羯，雖然不會和你當場發飆，但他內心對你是很不以為然，擺明和你槓到底，這種硬脾氣既難哄也難懂，讓人毫無方向下手。他就是喜歡什麼事情都藏心理，表面裝沒事，私下氣得要死。

第3名 天蠍座

很多人都知道要惹絕不能惹天蠍，只要你沒犯著他，天蠍基本上都是正人君子，可以和大家和平相處，但若你想要弄他，他的手段是你難以想像，千萬別找他麻煩，否則他用盡一切心機也要把你幹掉。

第2名 雙子座

身為社交達人的雙子，基本上不會輕易動怒，有人招惹他們的話，自有一套方法去對付別人，他們沒有火爆脾氣，但伶牙俐嘴的刻薄，讓人難以招架，嘴賤程度你無法想像。

第1名 雙魚座

雙魚看起來柔弱其實是一場騙局，他的一哭二鬧三上吊，比暴怒來的恐怖多了，他很會善用他人的委屈和同情，只要有適當時機，他們總可以一朝擊斃對方，絕不給他人留餘地。

►超準心理測驗！「5道門」憑直覺打開，測出你會吸引哪種異性