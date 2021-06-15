鏟屎官快記好！貓狗主子的「8大禁忌食物」　肉和蛋不能吃生的

▲有些食物對毛小孩們來說是負擔，更可能引發疾病，鏟屎官們要注意。

記者張毓容／台北報導 圖／翻攝unsplash、pexels

家裡有養毛小孩的鏟屎官們一定都有過這種經驗，每當你吃飯或煮飯時，總會被貓主子或汪星人用一雙水汪汪無辜大眼緊盯，各種耍萌就是想要你投餵手上的食物，但千萬別隨便亂餵，你可以吃的食物，主子們不一定能吃。知名營養師高敏敏就指出，有些食物對毛孩們來說是負擔、不健康，有的更會引發嚴重疾病，像是以下8種就是毛小孩們要選離的禁忌食物，尤其新手鏟屎官更要記好！

＃洋蔥



洋蔥含有大量的二硫化物，或破壞狗狗的紅血球。

＃生肉



可能引發沙門氏菌、芽胞桿菌中毒等腸胃道疾病，

＃巧克力



巧克力含有的可可鹼是毛小孩的毒藥，尤其是黑巧克力，可能會引發心臟病。

＃大蒜



過量大蒜會造成毛小孩溶血性貧血。

＃葡萄＆葡萄乾



葡萄所含的多酚類，狗狗無法代謝，容易有腎衰竭風險。

＃咖啡



咖啡含有大量咖啡因，毛小孩吃了狀況會比巧克力更嚴重。

＃生雞蛋



給毛小孩吃未熟的雞蛋，長期下來恐會造成維生素H的缺乏，而導致掉毛、虛弱、生長遲緩等狀況。

＃酒精



毛小孩就像寶寶一樣，難以代謝乙醇，一旦吃了含酒食物恐會酒精中毒。

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