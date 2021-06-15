fb ig video ETtoday search mobile

adidas新品打折、Reebok爆款球鞋直逼半價　官網購物節手刀衝一波

>

記者王蓁蓁 / 台北報導

時間迎來年中，運動品牌adidas、Reebok已在官網搶先開跑「618狂歡購物節」，自6/11～6/20全館商品8折起，金額滿3000元還會再折扣600元，且累積折扣金額沒有上限，還不快趁著折扣把夏日運動單品、爆款球鞋們一次收入！ 

▲Adidas、Reebok 618狂歡購物節 。（圖／翻攝官網）

▲Adidas、Reebok 618狂歡購物節 。（圖／翻攝官網）

▲adidas「618狂節」祭出全館8折優惠。（圖 / 翻攝品牌官網，以下同）

雖然因為疫情只能宅家無法出門逛街，但網購可是隨時想逛就能逛，adidas祭出全館8折優惠，包括與Marimekko聯名系列服飾、全新LOVE UNITES球鞋系列......等，全都囊括在折扣範圍，原先要價3690元的Marimekko X Stan Smith鞋款，折扣後降至2952元，而LOVE UNITES系列的Forum Low Pride鞋，也從3890元下殺至3112元，且消費金額滿3000元可以再折600元，等於現省1300多元，十分超值！

▲Adidas、Reebok 618狂歡購物節 。（圖／翻攝官網）

▲Adidas、Reebok 618狂歡購物節 。（圖／翻攝官網）

▲Adidas、Reebok 618 。（圖／翻攝官網）

▲adidas官網多款服飾品項有優惠折扣。

除了運動球鞋之外，還有多款當季女性服飾洋裝、男款上衣，與適合夏季的PVC果凍材質透明後背包，通通都可以在此次優惠折扣下一口氣入手。

▲Adidas、Reebok 618狂歡購物節 。（圖／翻攝官網）

▲Reebok台灣官網搶先開跑「618購物節」。

同樣在官網上搶先開跑「618購物節」的Reebok，多達670件運動品項全面迎來8折起的優惠，尤其是讓不少潮流迷瘋狂的Pump運動鞋系列，夏季必備的潑墨渲染Instapump Fury Pride球鞋，售價從原本的4850元下殺至2399元，逼近半價令人心動不已，另外，與潮流大師「菲董」的聯名系列Reebok x BBC instapump fury boost也在此次折扣內，鞋頭們還不快手刀搶購！

▲Adidas、Reebok 618 。（圖／翻攝官網）

▲Adidas、Reebok 618 。（圖／翻攝官網）

▲潮流大師「菲董」的聯名系列Reebok x BBC instapump fury boost也有折扣。

►D+AF夏日絕美涼鞋狂殺5折起！　小CK年中618＋季末優惠已搶先開跑

►「二手」BTS麥當勞包裝、雞塊炒賣近3萬元！吃完不丟　網驚：有人買？

關鍵字：

adidas, Reebok, 球鞋, 618購物節

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

【持續更新】疫情升級　全台82間百貨營業時間調整一次看

【持續更新】疫情升級　全台82間百貨營業時間調整一次看

孫芸芸曬腳鍊粉絲卻被她的「毛毛拖」燒到

孫芸芸曬腳鍊粉絲卻被她的「毛毛拖」燒到

凱特穿H&M打疫苗好纖瘦　威廉王子大肌肉讓網友臉紅

凱特穿H&M打疫苗好纖瘦　威廉王子大肌肉讓網友臉紅

Manolo Blahnik公開私藏食譜！番茄牛肉、燉菜好美味

Manolo Blahnik公開私藏食譜！番茄牛肉、燉菜好美味

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

包．開箱／MOSCHINO超萌「T恤包」！厭世字樣惹人愛

包．開箱／MOSCHINO超萌「T恤包」！厭世字樣惹人愛

蕭敬騰腳踩Dior拖鞋調吉他　宅男連眼罩都是精品

蕭敬騰腳踩Dior拖鞋調吉他　宅男連眼罩都是精品

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

精品口罩特蒐！粉嫩LV太夢幻、FENDI加長緞帶超美

精品口罩特蒐！粉嫩LV太夢幻、FENDI加長緞帶超美

3,600元的G-SHOCK「農家橡樹」太誘人　盧廣仲包色了

3,600元的G-SHOCK「農家橡樹」太誘人　盧廣仲包色了

ET Fashion

推薦閱讀

網揭「5星座」你惹不起！　天蠍才第3、冠軍讓人跌破眼鏡

網揭「5星座」你惹不起！　天蠍才第3、冠軍讓人跌破眼鏡

找出「厭世」來源！韓網瘋傳超準心理測驗　快選一隻「被困住的動物」

找出「厭世」來源！韓網瘋傳超準心理測驗　快選一隻「被困住的動物」

6月星座運勢「水逆期」保持耐心！天秤、雙魚25日滿月事業愛情爆發

6月星座運勢「水逆期」保持耐心！天秤、雙魚25日滿月事業愛情爆發

安格斯12星座一周運勢6／14-6／20　金牛需要人際排毒，巨蟹注意體重 張鈞甯紙片人體態毫無贅肉！　香奈兒套裝「深V開到腰」辣翻 網讚：好準！「剪指甲心理測驗」從哪指開始，秒看你的真實個性　 adidas新品打折、Reebok爆款球鞋直逼半價　官網購物節手刀衝一波 凱特王子妃拎打折包　不到5,000元立刻被搶光 爆紅高顏值「內衣褲洗衣機」成女孩救贖　網實測：真的解放雙手 女生們注意！喝茶過量恐傷身，研究曝「這個時間」喝最好

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面