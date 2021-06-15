adidas新品打折、Reebok爆款球鞋直逼半價　官網購物節手刀衝一波

記者王蓁蓁 / 台北報導

時間迎來年中，運動品牌adidas、Reebok已在官網搶先開跑「618狂歡購物節」，自6/11～6/20全館商品8折起，金額滿3000元還會再折扣600元，且累積折扣金額沒有上限，還不快趁著折扣把夏日運動單品、爆款球鞋們一次收入！

▲adidas「618狂節」祭出全館8折優惠。（圖 / 翻攝品牌官網，以下同）

雖然因為疫情只能宅家無法出門逛街，但網購可是隨時想逛就能逛，adidas祭出全館8折優惠，包括與Marimekko聯名系列服飾、全新LOVE UNITES球鞋系列......等，全都囊括在折扣範圍，原先要價3690元的Marimekko X Stan Smith鞋款，折扣後降至2952元，而LOVE UNITES系列的Forum Low Pride鞋，也從3890元下殺至3112元，且消費金額滿3000元可以再折600元，等於現省1300多元，十分超值！

▲adidas官網多款服飾品項有優惠折扣。

除了運動球鞋之外，還有多款當季女性服飾洋裝、男款上衣，與適合夏季的PVC果凍材質透明後背包，通通都可以在此次優惠折扣下一口氣入手。

▲Reebok台灣官網搶先開跑「618購物節」。

同樣在官網上搶先開跑「618購物節」的Reebok，多達670件運動品項全面迎來8折起的優惠，尤其是讓不少潮流迷瘋狂的Pump運動鞋系列，夏季必備的潑墨渲染Instapump Fury Pride球鞋，售價從原本的4850元下殺至2399元，逼近半價令人心動不已，另外，與潮流大師「菲董」的聯名系列Reebok x BBC instapump fury boost也在此次折扣內，鞋頭們還不快手刀搶購！

▲潮流大師「菲董」的聯名系列Reebok x BBC instapump fury boost也有折扣。

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