凱特王子妃拎打折包　不到5,000元立刻被搶光

▲凱特（左）與美國第一夫人吉兒拜登參觀小學時，穿紅色Alexander McQueen洋裝、拎打折後約4,700元的L.K. Bennett包。（圖／路透社）



記者陳雅韻／台北報導

甫落幕的七大工業國集團（G7）峰會，各國元首就氣候變遷等嚴肅議題進行討論外，與95歲英國女王伊莉莎白二世的互動也是焦點，在此正式場合還有一個美麗「嬌」點是王子妃凱特，她接連亮相全都穿她的訂製婚紗品牌Alexander McQueen設計的洋裝，手袋則是正在打折的L.K. Bennett包，約4,700元便能入手，她一拎立刻秒殺。

▲凱特與學生親切互動。（圖／路透社）



長期關心兒童教育的凱特，在G7峰會揭幕首日，與擁有教育博士學位的美國第一夫人吉兒拜登（Jill Biden）一同參觀小學，她選穿合身剪裁的紅色Alexander McQueen洋裝，與穿白洋裝搭桃紅色西裝外套的吉兒都非常亮眼，小資女尤其關注凱特所拎的倫敦品牌L.K. Bennett裸色包，由於正值打折季，讓此款包與另一藍色款迅速售罄。

▲凱特（左起）、卡蜜拉、女王伊莉莎白二世接待接待G7峰會元首，凱特依然選擇Alexander McQueen洋裝。（圖／路透社）

與英國女王伊莉莎白二世、康瓦爾公爵夫人卡蜜拉，於康瓦爾郡的伊甸園溫室專案園區一同接待G7峰會各國元首時，凱特則穿上Alexander McQueen白色Coat Dress，如外套般剪裁的Coat dress洋裝設計優雅，一直是她的心頭好，且Alexander McQueen是她的訂製婚紗品牌，長久以來建立起信任關係，因此重要場合常選穿此品牌。

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