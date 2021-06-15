張鈞甯紙片人體態毫無贅肉！　香奈兒套裝「深V開到腰」辣翻

▲張鈞甯出席大陸「微博電影之夜」 。（圖／翻攝自微博）

記者鮑璿安 ／ 台北報導

台灣女星張鈞甯演藝事業亮眼，日前出席大陸「微博電影之夜」，在競爭激烈的紅毯上，身穿香奈兒（CHANEL）春夏長版褲裝出場，一頭俐落短髮彰顯率性氣質，也不忘露出深V美胸，遊走於霸氣與性感之間恰到好處，引起粉絲熱議。

▲張鈞甯晉升香奈兒形象大使，身穿2021春夏系列服裝登上「微博電影之夜」 。（圖／翻攝自微博、CFP）

張鈞甯剛升格香奈兒品牌形象大使，此次身穿品牌2021春夏系列服裝登上「微博電影之夜」，以極簡黑色斜紋軟呢背心搭配寬褲出鏡，成為紅毯上少有的褲裝造型。張鈞甯一頭俐落短髮，巴掌臉蛋相當精緻，而高挑纖瘦的身材彰顯禮服流暢感，並加以黑色深V剪裁詮釋，胸前不忘佩戴星鑽項錬增添華麗氛圍，巧妙流露美胸以及手臂線條，各個角度都無死角，簡潔之餘十分亮眼。

▲張鈞甯穿著絲絨上衣搭配黑白格亮片迷你裙 。（圖／翻攝自微博）

張鈞甯獲得「微博電影之夜」頒發的年度進取演員，她在訪談中透露，日前為拍戲狂瘦了7公斤，難掩骨感體態。6月初時她出席香奈兒在上海舉辦的高級手工坊系列預覽，穿著絲絨上衣搭配黑白格亮片迷你裙，讓纖細美腿見客，毫無贅肉的紙片身材震驚不少粉絲。

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