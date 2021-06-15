fb ig video ETtoday search mobile

張鈞甯紙片人體態毫無贅肉！　香奈兒套裝「深V開到腰」辣翻

>

▲張鈞甯 。（圖／翻攝自微博）

▲張鈞甯出席大陸「微博電影之夜」 。（圖／翻攝自微博）

記者鮑璿安 ／ 台北報導

台灣女星張鈞甯演藝事業亮眼，日前出席大陸「微博電影之夜」，在競爭激烈的紅毯上，身穿香奈兒（CHANEL）春夏長版褲裝出場，一頭俐落短髮彰顯率性氣質，也不忘露出深V美胸，遊走於霸氣與性感之間恰到好處，引起粉絲熱議。

▲張鈞甯 。（圖／CFP）

▲張鈞甯 。（圖／翻攝自微博）

▲張鈞甯晉升香奈兒形象大使，身穿2021春夏系列服裝登上「微博電影之夜」 。（圖／翻攝自微博、CFP）

張鈞甯剛升格香奈兒品牌形象大使，此次身穿品牌2021春夏系列服裝登上「微博電影之夜」，以極簡黑色斜紋軟呢背心搭配寬褲出鏡，成為紅毯上少有的褲裝造型。張鈞甯一頭俐落短髮，巴掌臉蛋相當精緻，而高挑纖瘦的身材彰顯禮服流暢感，並加以黑色深V剪裁詮釋，胸前不忘佩戴星鑽項錬增添華麗氛圍，巧妙流露美胸以及手臂線條，各個角度都無死角，簡潔之餘十分亮眼。

▲張鈞甯 。（圖／翻攝自微博）

▲張鈞甯 。（圖／翻攝自微博）

▲張鈞甯穿著絲絨上衣搭配黑白格亮片迷你裙 。（圖／翻攝自微博）

張鈞甯獲得「微博電影之夜」頒發的年度進取演員，她在訪談中透露，日前為拍戲狂瘦了7公斤，難掩骨感體態。6月初時她出席香奈兒在上海舉辦的高級手工坊系列預覽，穿著絲絨上衣搭配黑白格亮片迷你裙，讓纖細美腿見客，毫無贅肉的紙片身材震驚不少粉絲。

★ 版權聲明：圖片為版權照片，由CFP視覺中國供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經CFP許可，不得部分或全部轉載，違者必究！

►迪麗熱巴「高調撞衫」老闆楊冪！互尬美腿再傳不合　網：尷尬了

►楊冪撞衫韓星Jennie輸了！　下身失蹤尬美腿不敵「人間香奈兒」

關鍵字：

張鈞甯, 香奈兒, CHANEL, 微博電影之夜

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

【持續更新】疫情升級　全台82間百貨營業時間調整一次看

【持續更新】疫情升級　全台82間百貨營業時間調整一次看

孫芸芸曬腳鍊粉絲卻被她的「毛毛拖」燒到

孫芸芸曬腳鍊粉絲卻被她的「毛毛拖」燒到

凱特穿H&M打疫苗好纖瘦　威廉王子大肌肉讓網友臉紅

凱特穿H&M打疫苗好纖瘦　威廉王子大肌肉讓網友臉紅

Manolo Blahnik公開私藏食譜！番茄牛肉、燉菜好美味

Manolo Blahnik公開私藏食譜！番茄牛肉、燉菜好美味

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

包．開箱／MOSCHINO超萌「T恤包」！厭世字樣惹人愛

包．開箱／MOSCHINO超萌「T恤包」！厭世字樣惹人愛

蕭敬騰腳踩Dior拖鞋調吉他　宅男連眼罩都是精品

蕭敬騰腳踩Dior拖鞋調吉他　宅男連眼罩都是精品

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

精品口罩特蒐！粉嫩LV太夢幻、FENDI加長緞帶超美

精品口罩特蒐！粉嫩LV太夢幻、FENDI加長緞帶超美

3,600元的G-SHOCK「農家橡樹」太誘人　盧廣仲包色了

3,600元的G-SHOCK「農家橡樹」太誘人　盧廣仲包色了

ET Fashion

推薦閱讀

網讚：好準！「剪指甲心理測驗」從哪指開始，秒看你的真實個性　

網讚：好準！「剪指甲心理測驗」從哪指開始，秒看你的真實個性　

女生們注意！喝茶過量恐傷身，研究曝「這個時間」喝最好

女生們注意！喝茶過量恐傷身，研究曝「這個時間」喝最好

WFH很需要！營養師推4類「護眼食物」　每天幾口「這蔬菜」就及格

WFH很需要！營養師推4類「護眼食物」　每天幾口「這蔬菜」就及格

7歲泰國小女孩天使美顏被封「小Lisa」　網：騙人生女兒！ 爆紅高顏值「內衣褲洗衣機」成女孩救贖　網實測：真的解放雙手 有機會脫單啦！2021下半年桃花運大漲的4星座　天秤追求者爆發 冬季棉被沒地方放？塞進「角落小夥伴收納套」　直接Get超萌娃娃 看房間風格「測出真正性格」　還能知人生快不快樂 從「常用Emoji」種類看隱藏特質　愛用這個臉絕對是「厭世型特質」 iPhone 3招小技巧讓你超有效率！學會了真的超方便

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面