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周子瑜紅裙造型勒出S曲線　大陣仗洗版IG慶生網讚：令人醉心的美貌

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▲周子瑜生日造型。（圖／翻攝自IG）

▲周子瑜於14日迎來22歲生日。（圖／翻攝自IG@twicetagram）

記者王則絲／台北報導

韓女團TWICE台灣成員周子瑜於14日迎來22歲生日，TWICE官方IG一連洗版Po出周子瑜的慶生照與個人照，其中一組自拍甚至引爆韓網，被譽為：「令人醉心的美貌。」緊接著周子瑜穿著鮮紅色裙裝的造型更令人驚艷，貼身剪裁勒出姣好曲線，短短半天時間就狂吸百萬愛心。

▲周子瑜生日造型。（圖／翻攝自IG）

▲周子瑜紅裙造型打歌服美翻。（圖／翻攝自IG@twicetagram）

TWICE近期推出新曲《Alcohol-Free》強勢回歸歌壇，充滿夏日清涼風格的MV造型也被粉絲們讚爆，其中周子瑜就是穿上鮮紅色中空裝，獲得一片讚賞。

而她在14日生日這天登上SBS《人氣歌謠》，再次選穿一襲大紅色的連身裙作為打歌服，難得的低胸設計與貼身剪裁，凸顯S身材曲線，邊緣的小流蘇球則是增添可愛氛圍，且周子瑜172公分的身高在團體中顯得特別搶眼，貼文一出不到半天就狂吸百萬讚，粉絲通通被融化：「我醉了」、「穿紅色太美了」、「偷走我心的天使。」

▲周子瑜生日造型。（圖／翻攝自IG）

▲正是左邊這張自拍照，讓周子瑜的美貌再度攻佔版面。（圖／翻攝自IG@twicetagram）

TWICE官方IG於12日時就搶先貼出了數張周子瑜的自拍照，由於聲量太驚人，甚至直接攻佔了韓國入口網站的版面，被新聞標題譽為：「令人醉心的美貌。」登上熱搜排行榜，由此可見周子瑜的強大人氣。

▲周子瑜生日造型。（圖／翻攝自IG）

▲生日前一天晚上，周子瑜開直播和粉絲們一同慶生，並收到了TWICE其他成員們準備的驚喜。（圖／翻攝自IG@twicetagram）

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關鍵字：

周子瑜, TWICE, 生日, 慶生, 紅裙

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