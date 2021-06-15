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《后翼》安雅為Tiffany中門大開　個性珠寶加持好帥

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▲▼Tiffany寶格麗 。（圖／公關照）

▲好萊塢女星安雅泰勒喬伊成為Tiffany全球品牌代言人。（圖／Tiffany提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

Tiffany & Co.加入LVMH集團後動作頻頻，除了趕工改裝紐約第五大道的總店，也與新世代展開緊密對話，繼簽下南韓女團BLACKPINK成員ROSÉ擔任全球品牌代言人，再宣布好萊塢女星安雅泰勒喬伊（Anya Taylor-Joy）、女星特蕾西埃利斯羅斯（Tracee Ellis Ross），及中美混血滑雪冠軍谷愛凌（Eileen Gu）加入天后宮代言行列。

▲▼Tiffany寶格麗 。（圖／公關照）

▲中美混血滑雪冠軍谷愛凌加入Tiffany代言陣容。

▲▼Tiffany寶格麗 。（圖／公關照）

▲好萊塢女星特蕾西埃利斯羅斯也是Tiffany全球品牌代言人。

以《后翼棄兵》拿下金球獎最佳迷你影集與視后的女星安雅泰勒喬伊，散發魔性魅力深受時尚圈矚目，此次為Tiffany拍攝形象照，大膽挑戰開深V直到腹部的褲裝，搭配Tiffany T1系列項鍊與多個手環，性感又帥氣，她表示︰「我喜歡具有象徵意義的珠寶，對我別具意涵的珠寶作品，別人可能覺得無足輕重，但是看著指間承載著一段回憶的作品讓我感到開心愉悅。」而金球獎音樂喜劇類劇集最佳女主角特蕾西埃利斯羅斯則說「年輕時的我常流連於Tiffany第五大道旗艦店，想像成熟美豔的自己佩戴著Tiffany前衛優雅的美鑽作品，而多年後能成為這個經典品牌代言人並代表T1系列可謂美夢成真。」

▲▼Tiffany寶格麗 。（圖／公關照）▲▼Tiffany寶格麗 。（圖／公關照）

▲Tiffany T1 18K玫瑰金寬版鋪鑲鑽石手環（左）705,000元，Tiffany T1 18K玫瑰金圓形鋪鑲鑽石項鍊247,000元。
 

Tiffany最年輕的代言人則是17歲的中美混血滑雪冠軍谷愛凌，她不僅將代表大陸參與2022年冬季奧林匹克運動會，還考進美國史丹佛大學，是名副其實的學霸，由她詮釋個性的T1珠寶再合適也不過。同屬LVMH集團的寶格麗（BVLGARI）也積極與新世代連結，包括南韓女團BLACKPINK團員Lisa、日本男星山下智久都是代言人，藉由他們平日於IG分享的穿搭，為品牌帶來更多曝光度。

▲▼Tiffany寶格麗 。（圖／公關照）

▲南韓女團BLACKPINK團員Lisa是寶格麗代言人。（圖／寶格麗提供）

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關鍵字：

Tiffany & Co., Tiffany, 安雅, BVLGARI, 寶格麗

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