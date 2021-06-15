告別悶熱！洗完體感降5度的「涼感清潔」夯品，黏膩一掃而空

記者曾怡嘉 / 台北報導

才剛進入初夏，氣溫是否已高到讓人受不了? 悶熱的氣候讓全身濕黏難受，這時正需要涼感保養幫肌膚暢快消暑，盤點涼感髮肌產品，一起加入購買清單吧！

▲茶籽堂 肖楠葉平衡沐浴露，330ml，550元。

茶籽堂經典的肖楠葉系列，推出抗屑洗髮露和平衡沐浴露，添加100%臺灣籽苦茶油、臺灣特有肖楠葉純露，使用後肌膚清爽舒適，獨特的植萃香氛，讓人體驗如置身山林間的暢快清新，將悶熱造成的黏膩感一掃而空。

▲TSUBAKI 瞬亮涼感洗潤組，449元。

台灣氣候高濕、高熱，最易導致頭皮悶熱出油、髮根油膩又扁塌，TSUBAKI推出夏日限定的瞬亮涼感洗潤組，使頭皮即刻降溫，有感改善黏膩油頭與可怕頭臭味，就算是細軟髮與機車族，也能擁有蓬鬆舒爽的頭髮。

▲AVEDA 頭皮淨瑕沁涼平衡膜，150ml，1,350元。

夏季頭皮困擾多，有沒有一款萬能產品能解救夏日頭皮困擾，AVEDA祭出超強頭皮淨瑕沁涼平衡膜，奶油般的細緻質地，內含97％天然萃取，可直接塗抹於頭皮及髮絲，就像消暑的頭皮退熱貼。

除了添加沁涼薄荷成分，讓累積在頭皮的熱氣瞬間蒸發，更透過海藻、專利乳桿菌成分舒緩頭皮泛紅敏感等不適，維持油水平衡分泌，並強化自我防護層，不再動不動就出油造成髮型扁塌，更添加了椰子油、乳油木果油為頭皮輕盈保濕，讓秀髮自帶光澤。

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