包．開箱／孫芸芸大愛Chloé「焦糖親親包」　唇形本尊美翻、流浪包更燒

▲Chloé 在今夏推出的Kiss Bag「唇形包」風潮一路延燒 。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安／專題報導

美包製造機Chloé 在今夏推出的Kiss Bag「唇形包」，風潮一路延燒，以品牌經典的Trudie系列唇形珠寶，化作流線型金屬握把成為最吸睛重點，由孫芸芸、柯佳嬿等人接連上手，無疑是女星愛包之一，現在《ET FASHION》包開箱帶你搶先欣賞，再加碼焦糖色KISS HOBO BAG（流浪包）一起看！

▲Chloé Kiss Bag 靈感取自品牌經典的Trudie系列唇形珠寶 。（圖／品牌提供、翻攝自官網）



Kiss Bag「唇形包」誕生於去年（2020年）9月的2021春夏大秀，是前任創意總監Natacha Ramsay-Levi操刀的最後一季作品，因此格外具有收藏價值，而包款最鮮明的亮點，就屬靈感取自品牌經典的Trudie系列唇形珠寶，將此化作流線型金屬握把，宛如嘴唇微張的模樣，搭配極致輕盈的柔軟小牛皮革包身，一剛一柔的鮮明對比，為包款塑造完美輪廓。

▲開闊的內袋空間與分隔內層 。（圖／記者鮑璿安攝、品牌提供）

由上翻開包身，內襯則延續外部色系，達到療癒視覺效果，加上開闊的內袋空間與分隔內層，一提就走十分率性。為迎合春夏時節的繽紛色系，Kiss Bag除了百搭焦糖色，另也有深海藍與鮮綠色，創造鮮明對比度，同時可拆可調節的同色皮革長肩帶豐富實用性。





▲適合日常的KISS HOBO BAG（流浪包）。（圖／品牌提供、翻攝自官網）

若是偏好尺寸較大的包款，同樣點綴唇形握把的還有KISS HOBO BAG（流浪包），因HOBO包的隨興氛圍加持，賦予撞色肩帶連接鬆垮包身，容量充足之餘，簡單的翻蓋式開袋輕鬆置物，加上小巧的Chloé 品牌標誌點綴中央，同時唇形握把貫穿其中，遊走於帥氣與柔美間恰到好處。

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