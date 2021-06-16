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歐陽娜娜生圖曝光「手臂修很大」　網罕見不毒舌：現場更可愛！

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記者王則絲／台北報導

女星歐陽娜娜近日工作滿檔，繼在央視六一晚會演出後，再於微博電影之夜上演奏大提琴，14日又獲邀出席品牌活動，卸下走各大紅毯時穿慣的大禮服，難得以俏麗的碎花花苞裙現身鏡頭前，精修圖釋出粉絲大讚：「像個洋娃娃」、「太少女了！」不過從現場生圖照來看，可以發現手臂線條明顯修很大，但網友罕見不毒舌，反而大多一面倒認為：「現場看更可愛！」

▲歐陽娜娜。（圖／翻攝自微博）

▲歐陽娜娜近日出席活動造型。（圖／翻攝自微博）

歐陽娜娜這回出席美妝活動，選穿設計師品牌MING MA 2021春夏新款的平口碎花花苞裙，並以雙魚骨辮的髮型和暖色調妝容與之搭配，詮釋恬淡自然的田園風情，當天造型特別甜美、少女，工作室釋出的精修圖輯更是瀰漫濃厚盛夏氛圍，粉絲們一片讚賞：「這個造型我好愛！」、「給髮型師加雞腿」、「像個洋娃娃」、「果然是20歲的甜妹。」

▲歐陽娜娜。（圖／翻攝自微博）

▲歐陽娜娜。（圖／翻攝自微博）

▲生圖曝光被發現「手臂修很大」，但網友難得稱讚：「生圖也漂亮。」（圖／翻攝自微博）

隨後網上也相繼曝光了活動現場的生圖照，只見歐陽娜娜比硬照中更加笑容滿面，雖然手臂線條明顯肉了一圈，花苞裙的廓形剪裁也幾乎沒有修身效果，但網友們看見這樣的生圖對比，竟罕見不發動毒舌，大多都表示：「生圖也超漂亮」、「感覺很青春的樣子」、「真的是少女，很可愛。」認為非常符合她的年齡與形象，比起有時穿上成熟的大禮服，少了小孩開大車的感覺，這樣的甜美少女風更適合她駕馭。

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關鍵字：

歐陽娜娜, 生圖, 花苞裙, 修圖

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