好想背寶格麗蛇包去度假！　拉菲亞草迷你包5.3萬入手

▲寶格麗秋冬系列Serpenti Diamond Blast拉菲亞草編黑色皮革滾邊手提肩背包（下）78,000元，迷你肩背包53,200元。（圖／寶格麗提供，以下同）



記者陳雅韻／台北報導

時尚腳步不停歇，寶格麗（BVLGARI）秋冬配件系列近日已在台上架，最受矚目的是雖是秋冬新款，但出現很適合夏季穿搭的拉菲亞草材質打造Serpenti Diamond Blast包，邊緣均以流蘇勾勒出包款輪廓顯得格外俏皮，輔以薰衣草紫水晶色、洋紅碧璽色或黑色皮革滾邊，並裝飾招牌蛇首，休閒風中依然時髦亮眼。

▲寶格麗Serpenti Diamond Blast 拉菲亞草編藍綠色皮革滾邊包款（上）與迷你肩背包，未定價。



寶格麗也首度推出RESORT渡假系列配件，同樣選用拉菲亞草佩上藍綠色小牛皮創作Serpenti Diamond Blast包，並讓此組合延伸至BVLGARI logo托特包，是度假時實用的配件；同樣是托特包還有更繽紛的選擇，品牌聯手印花著稱的設計師Mary Katrantzou，創作4款分別呈現蝴蝶與靈蛇蛻變圖案的帆布包，提把與包款邊框分別為白、黑或粉紅色小牛皮製成，讓度假包款更堅固耐用。

▲寶格麗LOGO拉菲亞草編藍綠色皮革滾邊托特包，未定價。





▲寶格麗 X Mary Katrantzou CANVAS BUTTERFLY珊瑚色印花帆布托特包，未定價。



LOEWE更是植物編織包款的箇中好手，旗下Paula's Ibiza系列手袋與配飾採用酒椰、象草和棕櫚葉，由世界各地的工匠以手工精心製作而成，不僅藉此協助他們實現財務獨立，同時保護文化遺產，近期話題之作是酒椰纖維拼小牛皮小象織籃，長長鼻子的小象模樣可愛極了。

▲LOEWE小號酒椰纖維拼小牛皮小象織籃，31,000元。（圖／翻攝LOEWE官網）





▲LOEWE酒椰纖維拼小牛皮荷葉邊 Pochette手袋，27,000元。

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