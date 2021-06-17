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只有口罩不夠！　醫師建議：4樣「防疫神器」應隨身攜帶

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▲孫姓婦人不滿保全要求她戴口罩，竟故意朝對方打噴嚏。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲疫情期間只戴口罩出門不夠，醫師建議其他防疫小物也需要帶著。（圖／Pixabay，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

雖近日確診數下降，但防疫切勿不可掉以輕心，新冠肺炎是透過飛沫及接觸傳染，如果病菌附著在物品上，不小心摸到就很可能感染。醫師建議在疫情期間出門，無論是上班或買菜，有4樣小物應隨身攜帶，減低被感染的風險。

手套
疫情期間出門應該減少接觸，建議可以備著能隨時丟棄的手套，如果要去人多的地方，像超市、市場跟賣場等，需要觸碰物體時，先把手套戴上，避免雙手直接接觸物品，並在進家門後立即丟棄，但脫下後還是要先洗手養成習慣。

▲▼ 口罩,手套,防疫,疫情。（圖／取自免費圖庫pixabay）

原子筆
在包包裡隨時帶著一支筆，需要簽名時就用自己的筆來簽，進電梯要觸碰按鈕時，也可以直接使用筆頭來按，所以沒水的原子筆也可以，按完按鍵之後就用筆蓋蓋上或收進筆身內，但還是要定期消毒。

▲▼寫作，工作，筆，思考。（圖／pixabay）

太陽眼鏡、造型眼鏡
因病毒透過飛沫傳染，所以眼睛也是感染媒介，建議外出時可以戴太陽眼鏡、護目鏡或是造型眼鏡等，隔絕飛沫透過結膜讓病毒進入人體，現在正好要進入盛夏，快拿出家中最大尺寸（或最密合）的太陽眼鏡來備用。

▲太陽眼鏡 。（圖／取自免費圖庫pixabay）

濕紙巾
有隔絕接觸的物品，能清潔雙手與週邊物品的東西也要帶上，包括濕紙巾、乾洗手或是小罐分裝酒精，而且記得放在容易拿取或固定的位置，不要一昧用手在包包裡翻攪找尋。

▲▼口罩,酒精,乾洗手,防疫,消毒。（圖／翻攝自pixabay）

此外，因紙鈔跟零錢上有太多病菌，疫情期間也建議少用，盡量用手機支付、信用卡或悠遊卡取代，減少接觸感染的機會。

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關鍵字：

防疫, 小物, 疫情, 外出

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