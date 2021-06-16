fb ig video ETtoday search mobile

倪妮失常！被網友譏穿「阿嬤內衣」　換上中空黑Bra禮服扳回一城

>

記者王則絲／台北報導

大陸女星倪妮近日接連現身各大典禮活動、發布會，行程相當忙碌，早已是時尚場合常客的她，更是紅毯常勝軍，不過先前出席第24屆上海國際電影節時，身穿裸膚色的蕾絲上衣，被網友狠批是「阿嬤內衣」，難得失常的倪妮沒因此失去時尚地位，近日現身活動上以一襲中空馬甲開衩禮服驚艷全場，成功扳回一城。

▲倪妮。（圖／翻攝自微博）

▲倪妮。（圖／翻攝自微博）

▲倪妮出席第24屆上海國際電影節，造型被網批是「阿嬤內衣」。（圖／翻攝自微博）

倪妮憑藉參演電影《1921》於11日偕同劇組出席第24屆上海國際電影節，當天倪妮穿著GUCCI訂製款禮服，上身為裸膚香檳色的蕾絲背心，拼接菱格紋拖地長裙，被網友們評為「紅毯翻車」，無法勾勒出身形線條，這樣的造型不是普通的難駕馭，甚至有網友狠批：「怎麼有阿嬤內衣的既視感」、「我阿嬤有一件一樣的」、「好像塑身衣。」許多人都認為倪妮是靠顏值在撐場。

▲倪妮。（圖／翻攝自微博）

▲倪妮 。（圖／翻攝自微博）

▲倪妮身穿DAVID KOMA的黑色鑽帶禮服現身活動。（圖／翻攝自微博）

不過13日現身騰訊新麗閱文發布會時，倪妮完全改頭換面，換上截然不同的造型，這回她選穿DAVID KOMA的黑色鑽帶禮服，上身極細肩的馬甲設計，還在中間做了鏤空細節，讓人眼前一亮，裙襬也一路開衩到腿根，盡顯傲氣，整體造型性感嫵媚卻不落於庸俗，成功襯托出倪妮個人的高級感，粉絲們紛紛大讚：「這個髮型好讚」、「倪妮穿吊帶太好看了」、「這幾天來最美的造型」、「表現力太強！」

▲倪妮。（圖／翻攝自微博）

▲現場照也無懈可擊。（圖／翻攝自微博）

►周子瑜紅裙造型勒出S曲線　大陣仗洗版IG慶生網讚：令人醉心的美貌

►舒淇「唐老鴨」私服被網讚不老女神　獨愛「笑臉潮牌」連品味都逆齡

關鍵字：

倪妮, 阿嬤內衣, 中空馬甲, 紅毯

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

【持續更新】疫情升級　全台82間百貨營業時間調整一次看

【持續更新】疫情升級　全台82間百貨營業時間調整一次看

孫芸芸曬腳鍊粉絲卻被她的「毛毛拖」燒到

孫芸芸曬腳鍊粉絲卻被她的「毛毛拖」燒到

凱特穿H&M打疫苗好纖瘦　威廉王子大肌肉讓網友臉紅

凱特穿H&M打疫苗好纖瘦　威廉王子大肌肉讓網友臉紅

Manolo Blahnik公開私藏食譜！番茄牛肉、燉菜好美味

Manolo Blahnik公開私藏食譜！番茄牛肉、燉菜好美味

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

包．開箱／MOSCHINO超萌「T恤包」！厭世字樣惹人愛

包．開箱／MOSCHINO超萌「T恤包」！厭世字樣惹人愛

蕭敬騰腳踩Dior拖鞋調吉他　宅男連眼罩都是精品

蕭敬騰腳踩Dior拖鞋調吉他　宅男連眼罩都是精品

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

精品口罩特蒐！粉嫩LV太夢幻、FENDI加長緞帶超美

精品口罩特蒐！粉嫩LV太夢幻、FENDI加長緞帶超美

3,600元的G-SHOCK「農家橡樹」太誘人　盧廣仲包色了

3,600元的G-SHOCK「農家橡樹」太誘人　盧廣仲包色了

ET Fashion

推薦閱讀

網揭「5星座」你惹不起！　天蠍才第3、冠軍讓人跌破眼鏡

網揭「5星座」你惹不起！　天蠍才第3、冠軍讓人跌破眼鏡

必娶「勤儉持家星座女」Top 3 ！　摩羯零物慾、第一名果然是她

必娶「勤儉持家星座女」Top 3 ！　摩羯零物慾、第一名果然是她

找出「厭世」來源！韓網瘋傳超準心理測驗　快選一隻「被困住的動物」

找出「厭世」來源！韓網瘋傳超準心理測驗　快選一隻「被困住的動物」

歐陽娜娜生圖曝光「手臂修很大」　網罕見不毒舌：現場更可愛！ 凱特王子妃拎打折包　不到5,000元立刻被搶光 6月星座運勢「水逆期」保持耐心！天秤、雙魚25日滿月事業愛情爆發 adidas新品打折、Reebok爆款球鞋直逼半價　官網購物節手刀衝一波 潘瑋柏戴3200萬錶力推不到2萬「綠水鬼」 網驚「可以抄到這樣」！ 網讚：好準！「剪指甲心理測驗」從哪指開始，秒看你的真實個性　 韓國流行「Skinbrown」染髮風潮！氣質高級髮色　女神朴敏英也染了

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面