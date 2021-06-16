倪妮失常！被網友譏穿「阿嬤內衣」　換上中空黑Bra禮服扳回一城

記者王則絲／台北報導

大陸女星倪妮近日接連現身各大典禮活動、發布會，行程相當忙碌，早已是時尚場合常客的她，更是紅毯常勝軍，不過先前出席第24屆上海國際電影節時，身穿裸膚色的蕾絲上衣，被網友狠批是「阿嬤內衣」，難得失常的倪妮沒因此失去時尚地位，近日現身活動上以一襲中空馬甲開衩禮服驚艷全場，成功扳回一城。

▲倪妮出席第24屆上海國際電影節，造型被網批是「阿嬤內衣」。（圖／翻攝自微博）



倪妮憑藉參演電影《1921》於11日偕同劇組出席第24屆上海國際電影節，當天倪妮穿著GUCCI訂製款禮服，上身為裸膚香檳色的蕾絲背心，拼接菱格紋拖地長裙，被網友們評為「紅毯翻車」，無法勾勒出身形線條，這樣的造型不是普通的難駕馭，甚至有網友狠批：「怎麼有阿嬤內衣的既視感」、「我阿嬤有一件一樣的」、「好像塑身衣。」許多人都認為倪妮是靠顏值在撐場。

▲倪妮身穿DAVID KOMA的黑色鑽帶禮服現身活動。（圖／翻攝自微博）



不過13日現身騰訊新麗閱文發布會時，倪妮完全改頭換面，換上截然不同的造型，這回她選穿DAVID KOMA的黑色鑽帶禮服，上身極細肩的馬甲設計，還在中間做了鏤空細節，讓人眼前一亮，裙襬也一路開衩到腿根，盡顯傲氣，整體造型性感嫵媚卻不落於庸俗，成功襯托出倪妮個人的高級感，粉絲們紛紛大讚：「這個髮型好讚」、「倪妮穿吊帶太好看了」、「這幾天來最美的造型」、「表現力太強！」

▲現場照也無懈可擊。（圖／翻攝自微博）



►周子瑜紅裙造型勒出S曲線 大陣仗洗版IG慶生網讚：令人醉心的美貌



►舒淇「唐老鴨」私服被網讚不老女神 獨愛「笑臉潮牌」連品味都逆齡