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「讓你誤會很抱歉」渣男語錄賓果太準　網友：越圈越生氣！

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▲渣男賓果。（圖／翻攝網路溫度計）

▲渣男賓果引發網友討論。（圖／翻攝網路溫度計，以下同）

編輯／借借

日前匯集眾多網友資訊的「網路溫度計」，推出「渣男語錄賓果」小遊戲，把許多渣男最愛說的語錄一一彙整，做成25則賓果表格，讓網友能直接連連看，一PO文果然引發百位網友迴響，留言表示「天啊好準」、「我怎麼都聽過」、「這些句子太欠殺」。

雖說感情很多都是靠運氣，但還是有許多行為跟說話方式可以見端倪，網路溫度計便推出一款賓果表格，上面都是精選的渣男語錄，共有25宮格可以讓網友直接連連看，包括「讓你誤會很抱歉」、「你乖」、「只有你來過我家」、「真的只抱睡」、「我現在不想電聊」、「只對你這樣」、「你為什麼會這樣想」。

▲渣男賓果。（圖／翻攝網路溫度計）

▲若連線成功還有小封號。（圖／翻攝網路溫度計）

這趣味遊戲還引發網友真的圈選後回ＰＯ，許多網友都中5到6句，然而還有網友幾乎全中，無奈的說「只能呵呵」，還有民眾留言「為何越圈越生氣？」、「雖然沒有連成線，但感覺這種才最陰險。」

還有人留言表示為何沒渣女版，小編在數日後果然回應網友，貼出渣女語錄賓果，裡面的話也讓人笑噴，包括「我也喜歡你，但不能在一起」、「你有開車來嗎」、「我不喜歡名牌包，是看質感」、「我受過很重的傷」、「你跟他們不一樣」等。

▲渣男賓果。（圖／翻攝網路溫度計）

▲趣味賓果遊戲還有渣女版。（圖／翻攝網路溫度計）

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關鍵字：

兩性, 女性, 男性, 戀愛, 心靈, 成長, 愛情, 心理學, 網路溫度計

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