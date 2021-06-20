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日本開賣超狂「飛機座椅」！在家體驗神級偽出國　網笑：很空虛

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▲ANA 。（圖／翻攝自官網）

▲日本開賣「機艙座椅」，打造最強偽出國 。（圖／翻攝自官網）

編輯／Ann

本土疫情升溫，想要出國旅行暫時很難實現，不過「偽出國」正夯，對此日本航空公司腦洞大開，打算開賣一系列「機艙座椅」，以「波音 777-300ER」同款型號座椅，提供三人、雙人組合，讓民眾就算在家「原地不動」也很有出國Feel！

▲ANA 。（圖／翻攝自官網）

▲ANA過去曾開賣機上餐車，一分鐘內就秒殺一空。（圖／翻攝自官網）

疫情期間，飛機上的任何物品都讓民眾很懷念，因此日本航空公司 ANA早在去年（2020年）就曾經開賣過機上餐車，也就是大家熟悉不過，空姐推著的那台，果然引發網友熱議，據說一分鐘內就將20台餐車全部完售。

▲ANA 。（圖／翻攝自官網）

▲共有3種款式，分別是高級艙雙人座椅、經濟艙雙人座椅以及經濟艙三人座椅 。（圖／翻攝自官網）

此次更直接將「波音 777-300ER」同款型號座椅神還原，共有3種款式，分別是高級艙雙人座椅、經濟艙雙人座椅以及經濟艙三人座椅，因此民眾可依照需求來選購。當然，外觀與真實的飛機座椅幾乎沒有兩樣，像是靠枕和翻桌板的尺寸都完全仿照真實座椅，等同航空公司正式發佈會的規格，讓民眾在家就很有搭飛機出國的感受。

不過想入手這次的機艙座椅並不容易，因為除了預購需要抽籤之外，三種款式都限買一組，價格落在約台幣15萬元至17萬元並不親民，預計在今年7月陸續發貨。對此不少網友直言：「也太空虛了」、「飛完還在原地」、「真的是悶壞了」。

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關鍵字：

偽出國, 疫情, 新冠, 肺炎, 飛機, ANA

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