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周冬雨擺出腿開開的豪邁pose　耍帥亮歐米茄紅錶

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▲▼ 周冬雨 。（圖／公關照）

▲周冬雨加入歐米茄陣容華麗的代言家族。（圖／歐米茄提供，以下同）
 

記者陳雅韻／台北報導

29歲的大陸女星周冬雨2016年以電影《七月與安生》成為金馬獎影后，又憑藉《少年的你》榮獲第39屆香港電影金像獎與第33屆金雞獎的最佳女主角獎，亮眼的演藝成績讓她在時尚圈也獲得矚目，不但是法國珠寶品牌Boucheron（寶詩龍）品牌形象大使、美國時尚生活品牌UGG亞太區代言人，近期再下一城，拿下瑞士名錶歐米茄（OMEGA）代言。

▲▼ 周冬雨 。（圖／公關照） ▲▼ 周冬雨 。（圖／公關照）

▲周冬雨佩戴星座系列同軸擒縱34毫米大師天文台小秒針腕錶，745,000元。
 

歐米茄的代言陣容排開都是國際級巨星，包括好萊塢男星喬治克隆尼（George Clooney）、妮可基嫚（Nicole Kidman）、超模辛蒂克勞馥（Cindy Crawford）與女兒凱亞蓋柏（Kaia Gerber）、南韓男神玄彬、大陸女星劉詩詩等，周冬雨加入華麗代言陣容，在首波露出形象照中抹上紅唇，呼應她所戴的紅色34毫米星座小秒針腕錶，擺出腿開開的豪邁pose，展現帥氣的一面。

▲▼ 周冬雨 。（圖／公關照）

▲周冬雨是法國珠寶品牌Boucheron品牌大使。（圖／Boucheron提供）

除了戴錶耍酷，周冬雨戴上Boucheron珠寶則流露女人味，每逢重要場合必定戴上高級珠寶搭配華美禮服；而青春洋溢的裝扮，她少不了代言的美國時尚生活品牌UGG，穿著色彩繽紛的毛絨涼鞋模樣可愛，風格百變。

▲▼ 周冬雨 。（圖／公關照）

▲周冬雨是UGG亞太區代言人，穿春夏主打OH YEAH糖果羊毛涼鞋矢車菊藍款，4,800元。（圖／UGG提供）

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關鍵字：

周冬雨, OMEGA, 歐米茄, Boucheron, UGG

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