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《某一天滅亡》朴寶英30歲仍有超強童顏　防腐劑美貌的4大方法公開

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近期與徐仁國搭檔演出韓劇《某一天滅亡來到我家門前》的朴寶英，稚嫩的臉孔被稱為「超強童顏」、「防腐劑美貌」等，甚至連youtube系統都斷定她為「兒童」，雖有天生麗質，但關於肌膚保養，朴寶英可是一點都不馬虎。

每天一顆蘋果

俗話說「一天一蘋果、醫生遠離我」，朴寶英就是貫徹始終的人，在節目中他表示是與宋仲基合作拍攝《狼少年》時，他每天早上都會吃一顆蘋果，因此朴寶英也跟著做，蘋果富含果膠能促進腸胃蠕動、讓肌膚更有彈性等，除此之外每天也會至少飲用一公升的水，她也在節目《朴素賢的Love Game中》透露：「如果吃到不適合的東西就會回到皮膚上」，因此也會認真挑選吃進肚子裡的東西。

天然、清潔、去角質

在保養方面，朴寶英先前在節目《After School’s Beauty Bible》中表示：「洗臉要像背台詞一樣認真」，最重視清潔，去角質對她來說則是在覺得肌膚看起來黯淡無光時會特別加強，除此之外，也會選擇天然成分的彩妝品、並在沒有工作時讓肌膚休息。

先擦安瓶再濕敷

常見的保養步驟是先濕敷化妝水後再上精華液，但朴寶英則是先使用安瓶後再濕敷化妝水，還會不斷地以噴霧補充化妝水到臉上，她表示這樣能讓安瓶中的濃縮成分更有效地吸收，使肌膚維持水潤。

保養品疊擦

韓國氣候乾燥，除此之外朴寶英透露自己是混合偏乾性肌膚，在季節變換時容易有狀況，因此在保養過程中她會混合保濕乳液和抗老乳霜一起擦，更加強保養的力道。但要提醒大家，還是要以自己的肌膚狀況、身處環境的氣候為主。

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 某一天滅亡, 朴寶英

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