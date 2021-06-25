中長髮魅力無敵！近期熱播韓劇李智雅、韓素希示範　不同造型都是美

近期高討論度的韓劇如：《某一天滅亡來到我家門前》、《上流戰爭》、《無法抗拒的他》等，劇中女主角們皆以一頭長髮造型出演，不同造型配合不同角色、戲劇調性，款款魅力十足。

《無法抗拒的他》 韓素希

《無法抗拒的他》改編自同名熱門網路漫畫，是由宋江、韓韶禧（韓素希）主演的愛情故事，於6／20播出。其中飾演女主角劉娜比的韓素希。先前以《夫婦的世界》「最強小三」一角爆紅，但在此劇中飾演為情所困的女子，以自然垂墜的中長髮、分線微側的空氣瀏海，相較先前豔麗十足的模樣，讓她看起來柔和了許多。

《某一天滅亡來到我家門前》朴寶英

由徐仁國、朴寶英主演的燒腦奇幻愛情劇《某一天滅亡來到我家門前》，朴寶英擁有「超強童顏」的稱號，在劇中飾演網路小說編輯卓東景，先不提劇情在第一集她就有夠倒霉，身為OL的她在劇中以棕髮色、大波紋微捲搭配時而變成八字的氧氣瀏海，穿搭造型也是低調卻知性，非常符合在社會闖蕩一陣子的模樣。

《上流戰爭》李智雅

討論度極高的《上流戰爭》已經播到第三季，李智雅飾演女主角之一沈秀蓮，在劇中為財閥家庭出身，表面上看起來溫柔、優雅，扮演著好媽媽、好妻子的角色，在造型上也非常雍容華貴。在第三季中以深色長髮搭配大型螺旋捲度，比起剛出場時的模樣，更多了些憂鬱、深沈的感覺。

《五月的青春》高旻示

該劇的時空背景為1980年5月韓國「光州民主化運動」時期，由李到晛、高旻示主演，講述在歷史事件的漩渦中努力追求夢想年輕人的故事。全劇的造型以80年代為主，角色為急診室護士的高旻示在劇中是一頭中分長直髮，呈現乾淨、清純的風格，在搭配碎花洋裝時也會以公主頭造型出現，是非常自然的復古風。

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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