安格斯12星座一周運勢6／14-6／20　金牛需要人際排毒，巨蟹注意體重

牡羊座 3.21~4.20

防疫關在家的日子，著實阻擋了羊座大好的桃花與愛情運，這週有對象的感情一路卡卡，透過網路很難傳達彼此的情意，還可能引發誤會！單身者感情只能細火慢燉，默默關懷心上人，總有一天對方會懂。此時工作表現也不算佳，特別是WFH的上班族，進度正默默落後，上班時間還是需要專注，把公事忙完再說！

金牛座 4.21~5.20

近期社交原本就有點疏離的你，這下子更像遺世獨立的獨行俠，覺得煩悶可適時找個時機與朋友網路聊天或與情人視訊，累積太多負能量的你，需要進行人際的排毒，過去心裡面的疙瘩，可以在此時作一個梳理！由於本週依舊籠照在水逆之下，各式電子電腦配備要小心出包，視訊會議也要做足準備，預防臨時狀況。

雙子座 5.21~6.20

有多久沒有外出活繃亂跳了呢，這週雙子「防疫疲勞」的狀態愈來愈明顯，與其冒險出遊散心，不如多發展各種居家運動、娛樂活動排遣時間，與朋友連線玩遊戲，既有趣又能熱絡人際關係，是預防防疫疲勞的好方法。感情上進度牛步，就算透過網路，也要精準拿捏與情人說話互動的尺度，以免一有不慎就會發生小口角。

巨蟹座 6.21~7.21

後知後覺的蟹座恐怕要到本週才會切身感受到水逆帶來的後勁，最近將開始感受到很大的壓力，尤其與家人會有較多的衝突，疫情之下與家人相處的時間長了，磨擦也變多了，生活上需要控好脾氣，避免不如意的事影響到工作、感情。至於工作表現差強人意，居家工作的人，得關注一下健康與體重。

獅子座 7.22~8.22

水逆、土逆又適逢不能出外趴趴走的疫情，獅子近期累積了過大的壓力，如果不好好釋放，很可能會在工作上出包，除了每走一步都備感艱辛外，表現也不見得受到欣賞，這段時間找方法讓自己開心健康很重要，在家做做伸展、重訓可以稍稍舒緩過度煩悶的生活，與情人的連絡可以再熱絡點，感情滋潤對獅座也會有很好的幫助。

處女座 8.23~9.22

水逆在處女座的事業宮位中造成不小的困擾，處女座的你一定也發現這陣子任務難度、複雜度都增加了，還多了疫情攪局，原本的計劃一個個被打亂，還有各種大小狀況需要臨時處理，水星帶來的考驗已進入最後階段，不妨咬牙再撐一下，這陣子以靜制動也很重要，不論感情還是工作，觀察好狀況再行動會來得更妥當。

天秤座 9.23~10.22

秤座本周工作上平步青雲，就算疫情攪局，也慢慢調適好工作模式，表現會愈來愈好！此時大部份的壓力與恐懼都是秤座自己給自己的，只要執行下去就會發覺沒有想像中的難，只要心情愉快一點，不要想太多一直鑽牛角尖，你擔心的事大部分都不會發生。感情上雖然有一些機會，但一切並不明朗，不積極就可能不了了之收場。

天蠍座 10.23~11.22

雖著水逆能量慢慢減弱，蠍座工作上可以慢慢收復失去的自信，表現有愈來愈強的趨勢，不要怕接受工作上的挑戰，勇敢往前衝就對了，這個時候就算做的不對，也能從中得到難得的經驗。感情上的往來雖然不算頻繁，但疫情的相互關懷下，關係也從原本生疏變得比較親近，來自愛情的力量將能讓你的生活充滿能量。

射手座 11.23~12.21

本週射手的運勢起伏可不小，迎接逆行星帶來的多重壓力，近期表現不是大好就是大壞，你得儘量讓自己開心一點，適時運動激發腦內啡，只要身心平衡，工作、課業就不會狀況頻頻了。單身的射手座其實可以不用太矜持，自然、積極的出招，在你熱切照三餐的甜蜜攻勢下，將會有不錯的進展。

摩羯座 12.22~1.19

水逆走入奴僕宮位，意謂著近期摩羯與工作夥伴、同儕的相處要特別謹慎，就算疫情之下彼此見面互動的機會少了，但某些八卦耳語的破壞力還是很強，建議主動溝通勝過被動忍耐，內心有什麼不滿的，不妨一對一的溝通，隔著一條網路線，不妨勇敢說出心裡話！感情上患難見真情，主動關心，與情人的距離反而會因疫情拉近！

水瓶座 1.20~2.18

水瓶座在金星守護七宮之下，人際互動圓轉如意，能在不穩定的大環境發現友情的可貴。不過此時屬於瓶子的隱憂並沒有真正解除，這週工作表現起起落落，小大出包事不斷，你的戰力至今開始露出疲態，得花點時間重新找到工作熱情。單身者並沒有特地專注於感情方面的動力，外在的機會也並不是很多，進展微乎其微。

雙魚座 2.19~3.20

木星守護之下，魚座這週並沒有太過重大的星聞，中規中矩竹表現可說是在平順中度過，提防水逆帶來的意外事故，就算中間偶有差錯，也能靠著魚座聰明靈巧的反應力將小事化無。這段時間逆行星的考驗仍在，要提防小人從中挑撥是非。單身魚座很難突破單身的魔咒，即使有心儀的對象出現，也要好好確認清楚對方是否單身喔。

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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