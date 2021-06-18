太妍、BLACKPINK御用彩妝師頻道公開！訂閱起來絕對不吃虧

韓系的妝容、髮型，近年來持續引領潮流趨勢，帶起風潮及討論，除了介紹韓國idol、演員們的妝髮之外，今天要帶大家認識打造他們的幕後推手，包含YG御用彩妝師、經手過眾多女團造型的Oui Oui Makeup代表等等。

Oui Oui Atelier

Oui Oui造型工作室由서옥（Seo Ok）老師在2018年創立，旗下也有多位造型師，서옥老師至今經手過非常多女星雜誌＆廣告拍攝、活動等等的妝髮造型，像是潤娥雅詩蘭黛的代言廣告、上流戰爭李智雅、太妍的韓雜拍攝，以及Jennie、IZ*ONE、高允珍、辛睿恩都和서옥老師合作過，就算大家不認識她也看過她的作品。

옥뷰티 OK Beauty

老師同時也在Youtube開設了個人頻道，其中有他個人的主題：像是GRWM、彩妝示範、愛用品等單元；也有解析她工作時替韓星畫的妝容：太妍的舞台裝、上流戰爭李智雅的妝容等等，不論是舞台上較為閃亮、顯眼的妝，或是日常的清淡偽素顏，都可以在頻道找到，非常實用。

Woosun Hair&Makeup

Woosun是韓國的美容室品牌，同樣經手過非常多女星如：秀英、惠利、孫娜恩等女星的雜誌＆戲劇＆MV拍攝、頒獎典禮出席等等，也是ZICO、光熙的御用美容室，其中的맹 Maeng老師則是負責BLACKPINK的大大小小妝髮。

아이엠맹 I AM MAENG

Maeng在今年開設了Youtube頻道，不論是先前介紹過Rose的MV妝容，或是Lisa代言Ｍ.A.C的形象照彩妝就是出自她手，目前Maeng在頻道上多為細細分解他先前替Jennie、Rose、Lisa操刀過的妝容，就算聽不懂韓文也能看著影片理解上妝手法。

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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