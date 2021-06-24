泫雅超愛的「串珠飾品」持續流行！小花戒指超簡單做　櫻桃款式更Q　

去年疫情爆發之際，開始流行起口罩鍊也進而帶起一波串珠練風潮，當中最常見的串珠小花，在家就可以自己動手簡單做，防疫期間鬧劇荒也沒關係，就讓串珠來療癒漫長的居家時光吧！往下滑有教學影片。

▲日韓串珠飾品持續流行。（圖／翻攝自IG@hyunah_aa 、@binet.413）



綜觀日韓女生們的穿搭，其中一派走的是繽紛、甜美的可愛風格，五顏色六色的串珠飾品是當中的一大共通點，像是韓國女星泫雅也也經常配帶各式各樣的串珠戒指和項鍊。而其中小花串珠是最常出現的花樣，掌握基本串珠概念，不論是戒指、手鍊或是口罩鍊都能輕鬆在家做！

（以下教學以小花串珠戒指為示範）

小花串珠所需材料材料&工具

●串珠數種顏色（建議挑選2mm尺寸，做出來小花會比較細緻）

●彈性釣魚線

●強力膠

●剪刀

●竹籤

小花串珠戒指作法

小花串珠戒指可以依照自己喜好配色，並主要分為以下三種顏色：花瓣色、花蕊色，以及花朵間的串連色。

1、剪取一段適合自己戒圍長度的釣魚線作預備，並先串上4顆花瓣色串珠。

2、拿起1顆花蕊色串珠，將兩端線頭交叉穿過串珠，推進花瓣色串珠之間並手指固定住。

3、把右邊的釣魚線由上往下「繞過」右側2顆花瓣色串珠，接著穿過上面的花瓣色串珠。左邊重複一樣的步驟。

4、右線頭穿入2顆花瓣色串珠，左線頭則交叉穿入第二顆花瓣色串珠後拉緊。

5、兩端線頭各穿入1顆串連色串珠。接著要開始串第二朵小花——先拿起1顆花瓣色串珠，將兩端線頭交叉穿過。

6、右邊穿過1顆、左邊穿過2顆花瓣色串珠，接著再拿起1顆花蕊色串珠，將兩端線頭交叉穿過串珠後拉緊，然後重複步驟3和步驟4。後面的小花就可以重複前述的動作。

7、先把整排串珠試繞成一圈，最後穿上的串連色串珠往回到第一朵小花、找到其相連的花瓣色串珠，並將兩端線頭先後穿過，戒指的雛形就出來了。

8、右邊線頭依序穿過右邊串連色串珠花瓣色串珠左邊串連色串珠，然後拉緊、打兩個結。

9、在一旁擠出強力膠，用竹籤沾取、點在繩結上。最後再把繩結藏進串珠孔裡、剪掉多餘的線頭就完成啦！

小花串珠戒指完整教學影片

練熟了小花串珠，也可以來試試看可愛的櫻桃串珠樣式！想添購新的飾品又有預算的限制下，串珠不失為近期防疫期間消磨時間的最佳療癒小活動。

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Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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