盤點WFH防疫單品：PRADA掛鍊五用法成爆款、川久保玲笑臉T好紓壓

疫情嚴峻，不少人都採取分流上班或是居家辦公的工作模式，在這樣的環境下要保有搭配好心情，如何選擇簡單的單品作為日常穿搭相對重要。

首先看到的是 PRADA 這款多功能掛鍊，實際上它一開始是設計給AirPods耳機當作耳機鍊使用（當初推出時個人覺得這樣的設計有點本末倒置，將無線耳機變回有線...）直到有一天這條耳機鍊有了不同的面貌，網路上開始瘋傳它的多用途功能，目前至少有五種用法，讓它實用性激增！瞬間成為超實用爆款小物。

除了原本設計的耳機鍊用法，其中活動式掛勾更能夠將鍊帶作為眼鏡式掛勾，也可將鍊帶作為口罩鍊使用，同時也可作為夏日時尚配件，比如手鍊、項鍊、頸鍊等方法使用，從原本見仁見智的耳機鍊變身為超實用配件，尤其在防疫期間，自行在家搭配出多風格面貌。

居家工作時難免要分裝一些小東西，這時候有一個吸睛的小包會是不錯的選擇，PRADA此系列的尼龍收納包，內袋有一個隔層可收納防疫小物，比如：酒精瓶、 乾洗手、備用口罩等，系列有各種尺寸和顏色可供選擇。

Prada Oversized 墨鏡除了中性特質與修飾臉型之外，也適合作為出防疫墨鏡，寬鏡面能夠防飛沫防病毒，為自身安全多層防護。

夏天到來，短Tee是不少型人首選的搭配單品，而短Tee上的圖案也要夠吸睛才能成為造型亮點，川久保玲旗下支線品牌Comme des Garçons Play，一系列睜著大眼的愛心臉短Tee，出自波蘭設計師 Filip Pagowski 的設計，自2002年的合作至今， 以一顆心為潮流世界注入奇幻新意，受到全世界各年齡層男女的喜愛。 有趣的神情更是人手一件的經典單品。夏季推薦粉紅底色搭配鮮紅色愛心的款式，除了 經典，無論男女都能帶來時髦好心情。

除了廣受歡迎的愛心設計，COMME des GARÇONS Shirt一向喜愛與藝術家合作，本次品牌就與中國藝術家岳敏君聯名，以岳敏君的作品《垃圾場》為設計源頭，以滿佈粉色笑臉人的印花帶來強烈視覺感。鮮明色彩與人物閉眼大笑的表情張力，將日常的基礎單品往藝術收藏的方向推進，寬鬆剪裁更展現悠遊自在的休閒風格。

由團團國際獨家引進的歐美叛逆潮牌：Chinatown Market。設計師熱衷於翻玩各大品牌聯名單品及奢華品牌logo元素，以Smiley Face笑臉圖案推出的系列聯名商品，更收服一票潮流愛好者的心。年僅三十歲，就在潮流圈已佔有一席之地的Mike Cherman，在2016年創立Chinatown Market。以紐約唐人街的山寨文化（bootleg）為創意靈感，融入對時事的詼諧批判，延伸出有趣吸睛的系列設計。如果你覺得近期有些壓力無處發洩，不妨穿上幽默設計，將身心放鬆一下。

除了圖Tee，法國高街品牌F.A.M.T (Fuck art, make tees)，以簡單的標語設計，簡單地表現每個人對生活的看法，2015年成立後，沒有官方網站也沒有設計師露面，運用簡單的素面設計，像是短Tee、帽Tee、帽款等基本單品，幽默直白的品牌精神深受不少明星喜愛，帽Tee設計讓你在冷氣房中也能舒服地工作。

以胸前一句句玩世不恭的簡單標語，簡潔有力地展現每個人面對生活的起伏，想隨情緒立即脫口而出的發洩或尖酸話語。自2015年成立以來，沒有官方網站也從未揭露設計師，以極簡多色的T-shirt，長、短版帽Ｔ與帽款等配件融合街頭元素，F.A.M.T直白的叛逆不羈與幽默，迅速成為明星和潮人的最愛。看似不拘小節的品牌個性，F.A.M.T卻細心的將品牌名稱縫繡在衣領內側，取代傳統的衣領商標。極具創意的細節設計，不僅增添穿著的舒適度，也加強品牌印象。若生活讓你有口難言，何不穿上F.A.M.T替你說出真心話。韓國超模Irene Kim也身著F.A.M.T單品搭配車褲與球鞋展現機場時尚。

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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