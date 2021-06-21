超過15款時髦家居服推薦！絲緞洋裝、開襟罩衫　睡衣也要穿得美美的

防疫三級再延期至六月底，在家的時間又再度延長。相信大家最近最常穿著的服飾不外乎以居家服、睡衣為主，而越來越熱的天氣裡也是時候幫居家服換季，本篇將居家服歸類為：短袖套裝、襯衫式睡衣、絲緞洋裝以及開襟罩衫4大類，即使防疫在家，也要把居家服穿得很好看！

短袖套裝

套裝睡衣賦予睡覺一種隆重的儀式感，也是最多人首先會考慮到的睡衣款式。居家期間相信大家也很常對著鏡子自拍吧？挑一套質軟、透氣又可愛的套裝睡衣，不僅舒適又很上鏡！

短袖套裝推薦1：Sleeper棉麻荷葉邊短袖套裝，售價約NT$6,100

短袖套裝2：BedHead Pajamas Classic Shorty PJ Set，售價約NT$2,715

短袖套裝3：Lindex Exclusive Jenna 有機棉臘腸狗套裝，售價NT$900

短袖套裝4：Chelsea Peers環保材質仙人掌套裝，售價NT$1,100

襯衫式睡衣

襯衫式睡衣寬鬆的版型宛如男友的襯衫，下班身失蹤的造型有點慵懶，又帶點不經意的日常小性感。

襯衫式睡衣1：Eberjey Gisele Sleep Shirt，售價約NT$2,465

襯衫式睡衣2：Hommegirls Striped 棉質襯衫睡衣，售價約NT$7,000

襯衫式睡衣3：Tekla有機棉襯衫睡衣，售價280美元

襯衫式睡衣4：Morgan Lane襯衫睡衣，售價約NT$10,000

絲緞洋裝

帶有法式慵懶性感風格絲緞洋裝，經典又簡約的剪裁，一件套上就很時髦，加上緞面材質通常都非常的親膚，既舒適又清涼，不失為夏日居家穿著的時髦選擇。

絲緞洋裝推薦1：La Perla絲緞長洋裝，售價約NT$8,000

絲緞洋裝推薦2：CK Black Amarylis連身襯裙，售價NT$4,380

絲緞洋裝推薦3：Bernadette 印花緞面洋裝，售價475美元

絲緞洋裝推薦4：La Perla蕾絲絲緞洋裝，售價1,042美元

開襟罩衫

平常在家如果偏好比較清爽、自在的居家穿著，一定要有一件華麗的開襟罩衫，不論是接收包裹、外送，或是臨時要參加線上會議，短時間內來不及換上見客服，一件好看開襟罩衫套上瞬間就可以解決，時髦又不失禮

開襟罩衫推薦1：Love Stories 緞面開襟罩衫，售價約NT$3,000

開襟罩衫推薦2：Meng 絲緞開襟罩衫，售價約NT$46,000

開襟罩衫推薦3：Mason Grey開襟罩衫，售價約NT$3,600

開襟罩衫推薦4：Mason Grey星星開襟罩衫，售價約NT$3,500

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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