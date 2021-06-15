6月星座運勢「水逆期」保持耐心！天秤、雙魚25日滿月事業愛情爆發

引動詭譎多變時局、社會改革的土星四分天王，在6／10雙子新月（日食）後第二次精準交鋒，伴隨著今年第二次的水星逆行。疫情警戒影響我們的生活方式，火冥對分後的日食強化近期啟動新事物與新階段的勢能，調和了工作與生活步調，理出清晰的脈絡、散去動盪後的擔憂餘燼，親友、伴侶關係更顯親近，逐步突破難關的作為在滿月期間可見成效。

在雙子逆行的水星自6/23轉正但到7/8才脫離陰影，期間人流、物流、金流與資訊流通等皆可能受到延遲、阻滯，請保持耐心與彈性，做好備案。6/20木星、6/26海王加入（冥、土、水、木、海）五星逆行的行列，意味著我們在十月底前有許多因應大環境變化，讓既存架構與新興型態計劃進行整合。

其他重要行星轉換包括6/21夏至，為我們的物質生活帶來大幅良好的流動，火星6/11進入獅子，金星在6/2與6/27快速移至巨蟹和獅子，象徵了進入享受歡樂與創造力的好時期。

牡羊座

月初因大環境和疫情壓制，施展不太開，此時必須配合規範才有保障，不可貪圖短期近利或快速進帳的蠅頭小利，雖有結交新朋友、承接新案的好運但水逆期間任何事都講求謹慎規劃為上策月中檢視朋友、加入社群與聊天室的清單，挑選未來半年真心有興趣深入探討的主題，免得被過多的訊息充斥生活。本月有人令你心動，若彼此的關懷不變，到25日滿月後感情漸趨穩定。

金牛座

守護金星月初進巨蟹，本月你挺重視團隊共事的凝聚力與向心力，基於近來大環境的狀況，你的同理心與善意加速化解人性間的尷尬與隔閡，讓你所在的群組成員們可敞開交流，越過心中過不去的坎。若想擴展事業，得思考金流與預算額度問題。水逆期間說不定要面對過去的人情債或債務，一旦下定處理它的決心，月中會出現有益於你的轉折。前任求復合的話不必太上心。

雙子座

土天四分今年鼓勵雙子調節心境、轉換思維，它們在水逆及雙子日食的本月交鋒，正是好好梳理自我的關鍵時期，即使外界再混亂請別再愛碎唸、抱怨，評估怎麼以自身的優勢洞察先機，預測他人的作法，站穩個人的利基點，七月底前木星像盞光明燈為你引領前路，雖說它在20日逆行，守護水星23日轉正，助你戳破別人虛應敷衍的地方。要小心美好的太不切實際的戀人。

巨蟹座

金星月初進巨蟹，可將重心放在家人伴侶，和你同一掛的人們身上。大環境使然，主管指派的無益指令不可盡信，原定的業績目標與工作事項要暫緩，或許會有在吃老本的感慨。水逆和雙子日食暗示本月順其自然，急吼吼想得到的認可往往弊大於利，請耐心等到21日夏至、水星轉正與25日滿月那周才是扭轉劣勢的契機，重要協談、會議或合作事宜可在那時重整後進行。

獅子座

有感於自身現況，覺得該另謀冒險人生，今年土天四分相推著你另選合乎當前狀態的未來、事業方向、身份，甚至伴侶或合作對象，之前若一貫當領頭羊，不妨在水逆、日食、火星進獅子期間當個受人指點、聽從專家建議的人，好將涵養多時的精力導向可打破既往不變人生的領域，只不過夏至將至，欠的東風大約在月底才可俱備。感情試著跟伴侶撒嬌，別老是當大男／女人。

處女座

月初即使有水逆，依然懂得溫柔中帶著堅定的處事，對下屬、組員們恩威並施，穩住工作進度和老闆交辦給你的任務。中旬組織改組、開發新作業型態或職責重新分配，競爭對手會浮出表面，尤其是也想獲得主管認可、擴展客戶群的對象，千萬注意他表面與你為善、私下較勁的手法，處理合約、婚約務必仔細，免得吃悶虧。伴侶是不錯的心靈支柱，但未必能替你分擔壓力。

天秤座

守護金星本月初加持了你的事業，很有主管或客戶緣，同事間也很給力，但水逆期間切記謹守個人職責與身份的份際，別因與對方相熟就失了尊重，不論身為領導或下屬都要發揮實力，與團隊磨合出最完美的默契。10日雙子日食左右，碰到了個好機會、接到了不錯的案子得以一展身手，多時的前置作業就等現在的感動，25日滿月事業的創造力爆棚。別輕忽戀情裡的不對勁。

天蠍座

土天四分相鼓勵你挺身而出，坦然接受向你伸出援手、給你機會貴人的邀約和幫助，不要再壓抑、浪費自身的能力與才華，那些不想被人挑毛病、少做少錯的低調思維，趁雙子日食將它們汰換出清。水逆陸續有相熟友人、曾合作的對象與你連繫，用心規劃他們找你做的事。火星進獅子到月中壓力倍升，居安思危，突發狀況出現時才能有備無患。本月的戀情浪漫，大膽的愛。

射手座

疫情造成人心惶惶，工作進度受阻，唯有靠實力來克服混亂的狀況。月初一堆人好心想下指導棋，若他們的建議忽視你的想法，不如少聽為妙，以智取勝、冷靜的擺脫他們的指點。木星在20日停滯有幾天腦筋轉不太過來，還好水星23日轉正，卡住或溝通無效的事務得貼心自己人的相挺逐漸解套，恢復自信與樂觀。解開誤會的戀情在月底金星進獅子後可再給彼此機會一試。

摩羯座

月初非要妥善的安排工作進度與理財才覺得安心，金星進巨蟹與木星聯手得到伴侶與好友的關懷，因為愛你願意為他們變得更努力、更強大；說不定是受到他們的鼓勵或刺激，熱血的想做出一番成績，就怕是一時衝動的任性作為，水逆及10日的雙子日食，適合知過必改修正急躁易怒的反應。守護土星與天王二度交鋒，隨著時間推進展現你的斜槓才能。單身者的愛來的突然。

水瓶座

水逆和10日的雙子日食意味了本月適合療癒家人和戀人的關係，連結你的內在孩童、釋放家族業力的牽扯，隨著金星進巨蟹，土星天王再度交手，在中旬面對深埋潛藏於內心、拉低你精氣神的陰影再適切不過，一旦認清它即可收復個人力量，讓自己改頭換面。本月下旬五星逆行勢能形成，有火星獅子相助，不需靠自己單打獨鬥，適當選用人才或與人結盟才能創造更大價值。

雙魚座

金星木星月初的互動，讓你自然而然的順從內心直覺行事，此時雖已進入水逆，大環境令人感到壓迫，但你人緣不錯，整體局勢對你有益，可以安住心中躁動或興奮，謹慎行事的同時全心相信有好事會發生，既然改善不了外界，每天保有小確幸的怡然自得。夏至後有木星加持積累好運，25日滿月獲取戀愛好運，想脫單者可望心想事成，水星23日轉正和伴侶重回自在妥貼。

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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