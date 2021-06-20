《我的上流世界》李寶英Chloé包熱搜！同款編織款更美　5款夏日必備

防疫期間，好好待在家，不少人都選擇追劇作為打發時間的紓壓方式，其中《我的上流世界》更是近期片單上的熱門選項，由李寶英所飾演的嫁入豪門女明星，她的穿搭更成為眾人焦點。在第二集李寶英與富二代老公的初遇，她背上了由老佛爺Karl Lagerfeld所設計的Chloé字樣作為包款內襯的Daria Bag，簡約俐落的線條突顯了李寶英的低調內斂，優雅卻不刻意。

▲《我的上流世界》劇中李寶英同款是Chloé Daria咖啡色小型肩背提包，NT$60,200。



其中Chloé Daria更有拉菲草編織款，與皮革款式不同，草編面料的運用讓包款多了夏日氣息，相較劇中李寶英的款式，整體更輕盈，也充滿時髦迷人的活力風采。

要運用編織單品打造夏日風格，Hermès這頂運用上乘面料製作的高級巴拿馬帽怎能錯過？順帶一提，巴拿馬帽實際上並不是從巴拿馬起源，而是發跡於厄瓜多。據說是在1904年，美國總統「老羅斯福」訪問巴拿馬運河時所戴，因此得名。

Loewe一系列由小牛皮「手工編織」的花瓶，由 Idoia Cuesta手工精製而成，靈感來自日本花道藝術家和工匠 Jiro Yonewasa。工藝上，採用「混沌」編織技術，每個巢皆有一個竹製花瓶。可用編織小牛皮提手握住，也可用後方的黃銅鉤掛起，細膩的皮革工藝，即便是花瓶，手提當作配件也是相當吸睛。

Bottega Veneta在由新世代創意總監Daniel Lee掌權後，整個品牌越來越時髦年輕，捨棄了許多不必要的沉重老氣，迎來的是屬於新世代設計師的創意。這點可以在品牌經典的編織格紋被放大後看出端倪，包款細節設計上變得更簡約俐落，不難看出Daniel深受其師父「簡約大師」Phoebe Philo的影響。高級皮革與放大編織的設計結合，大器卻不俗氣。

雖然現在受疫情影響，我們無法隨意旅行，但遇見不錯的款式依然可以先儲存在腦中。Fendi此款大容量編織手袋依然是個不會被潮流淘汰的好包款，三天兩夜的小旅行，不用拉著旅行箱（遇到石子路更是傻眼），帶個有著編織細節的手袋，除了輕盈時髦，更添浪漫度假氣息。

聊到編織單品，何不為自己的鞋櫃加入一雙草編鞋？事實上，草編鞋的專有名詞為「Espadrilles」，源自法國，你也可以用法文讀它，也有人叫它「漁夫鞋」，據說是當時法國與西班牙交界的草編農民鞋延伸而來，到了二十世紀後，知名畫家畢卡索很愛穿此鞋亮相，因此也有人將Espadrilles稱作「畢卡索鞋」。而草編鞋設計也是各大品牌必見的熱門單品，無論男女，穿著上的涼爽舒適感，相較拖鞋而言，卻又不會過於隨意，反倒有種瀟灑的隨興感，我推薦給身處台灣的時髦男女。

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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