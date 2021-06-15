室內香氛噴霧8款推薦！Jo Malone、diptyque一噴香香的還能轉換心情

居家時間大增，很多人靠著香味來療癒自己。不過除了擴香、香氛蠟燭、精油之外，現成的「空間香氛噴霧」也是好選擇！隨手往空中輕噴一下，誘人芳香瞬間爆發，一秒轉換室內氛圍。有的還兼具淨化效果，噴起來讓空間更舒適。

THREE精油香氛噴霧

THREE的保養講究全方位，不僅單純只想運用精油的香氣，而是以「全面性多機能貼近生活」為目標，因此2021年推出依照每個空間與行為模式打造的三款精油香氛噴霧，當中共通基底包括THREE原創原料茶葉萃取精華與檸檬果實萃取精華，還有乳香、廣藿香、紅橘果皮精油，營造令人忍不住想深呼吸的空間。

敞開心懷for entrance

適合：溝通交流的空間，如玄關、客廳等等。

以淨化的概念為主軸，添加百里香精油、澳洲尤加利精油、茶樹精油。前調迎來舒暢清新，中調則略帶甜味，上質綠色草本香調勾勒出透明澄淨的開朗印象，空氣彷如被淨化般暢快，讓心情隨之開放的舒適空間。

喚醒潛能for study room

適合：集中精神工作或學習的空間，如書房、辦公室。

因應生活型態的改變，再度喚醒居家書房或辦公空間的重要。特地為這個空間設計的精油香氛噴霧，以使頭腦清晰的迷迭香精油為首，加入綠花白千層精油及月桂精油，以綠色草本香調維持身心的清明與智慧，創造出無限可能的空間。

舒緩安眠for bed room

適合：令人放鬆安在的空間，如臥室。

為撫平疲倦、補足隔天所需能量的空間所設計的精油香氛噴霧。前調添加調節身心平衡具優異效果的佛手柑果皮精油，中調則為安定身心的苦橙葉精油，最後再以能平緩高漲心緒的橙花精油為後調。以花調柑橘草本香調，營造放鬆安在的空間。

diptyque 2021限量香醋之水

2021年為紀念60週年推出的夏日限量系列中，出現一罐超值得收藏的復刻版香氛。就是這罐以全新香調重現品牌經典產品的「香醋之水」，當中包含了地中海地區傳統香氛植物薰衣草、迷迭香及百里香，用途超多元，不僅可以用來賦香衣物、淨化室內空氣，也可用在身上舒緩身心、滋養頭髮。香醋之水瓶身中還放著一根栩栩如生的薰衣草細枝，十分迷人。

Crabtree & Evelyn瑰柏翠園藝大師暗夜之星室內香氛噴霧

Crabtree & Evelyn瑰柏翠2021年宣布台灣官方網站上線，以熟悉的香味、全新繽紛包裝和品牌理念重回台灣。經典的園藝大師系列中就有罐暗夜之星室內香氛噴霧 ，以綿密木香的安寧氣息，幫助靜心助眠。

前調：崖柏木、橙花

中調：檀香、雪松、佛手

後調：乳香、香草、琥珀、麝香

歐舒丹居家淨化紓壓噴霧

堪稱精華油的調和藝術，以香氣提振精神、淨化空氣，蘊含藍膠尤加利、絲柏、杜松、檸檬、百里香五種精油。幫助清淨空氣質感，維持居家環境的乾淨與舒適，營造安心的生活環境，更能舒緩放鬆緊繃身心。適用於居家空間及沙發，窗簾、辦公椅或枕頭、床單、運動鞋等紡織品。

Bondi Wash塔斯曼尼亞胡椒＆薰衣草植萃防護噴霧

居家、外出皆適用的萬用清潔噴霧，結合澳洲原生植物精油的天然防護力，展現優異的潔淨效果淨化空氣、清潔物體表面。出門在外可以使用於清潔物體表面，包含衣物、餐具、玩具、手機、馬桶座墊以及電梯按鈕等等。進入家門之前，也可以將植萃防護噴霧均勻地噴灑於衣物上與隨身物品的表面，潔淨髒污並去除異味。藉由塔斯曼尼亞胡椒精油淡淡的木質香氣，完整襯托出澳洲薰衣草的放鬆氣息，在任何時候、任何地點，都能淨化空間並使空氣清新，同步提升潔淨防護力。

100BON 尤加利&薄荷室內噴霧

讓大自然清新香氣走進家中，專為空間創作的居家香氛系列，使用植物精油調香，不僅讓室內充滿芬芳，並為心靈帶來放鬆的療癒感受。這款以給人積極正面感受的尤加利，搭配恢復精神的薄荷，創造出溫和涼感的清爽感受。很適合使用於需要振奮情緒、整理思緒的時機與空間，例如：書房、辦公室。

Jo Malone London英國梨與小蒼蘭滿室幽香居室噴霧

猶如新鮮採摘的清新梨子香氣，搭配白色小蒼蘭所綻放的花香，佐以琥珀、廣藿香與木質香調的柔和芳香。一噴就讓空間充滿享受心曠神怡的香氣。

AROMATHERAPY ASSOCIATES心靈之沐舒緩噴霧

睽違多年，AROMATHERAPY ASSOCIATES為人氣經典商品沐浴油打造出第11款香氣-心靈之沐(Forset Therapy)。現代人常因工作、生活焦慮不安，加上時間破碎無法親近大自然，造成情緒壓力與身心疲憊。因此心靈之沐取自「森林浴」概念，揉合絲柏、芳樟、粉紅胡椒、杜松、印嵩以及西西里檸檬等精油，打造出清新草本系香氣。

心靈之沐除了沐浴油，也推出舒緩噴霧，適用於身體、衣物、寢具織品。輕輕一噴，隨時營造森林浴的清新感，絲柏、芳樟首先淨化呼吸系統，揉合印嵩的草本香氣，讓人感到安心放鬆。粉紅胡椒、西西里檸檬則神來一筆提振精神，讓現代人如同親近自然芬多精一般，恢復清新與自在，也使讓居家與辦公空間更放鬆舒適。

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

● 2021春夏香氛蠟燭推薦：LE LABO 、Bamford、Cire Trudon、Hetkinen、BOY SMELLS、La Belle Meche、NAMUA那木瓦…居家點起來好療癒、停電也不怕

● 室內香氛噴霧8款推薦！THREE、diptyque、瑰柏翠、歐舒丹、100BON、Jo Malone London、Bondi Wash、AA…一噴就讓空間香香的，還能轉換心情、淨化氣味

● 義大利百年香水Acqua di Parma帕爾瑪之水2021來台灣！首間全新形象旗艦店就在微風信義