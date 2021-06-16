日本網友瘋傳！「超準粉紅色占卜」秒知戀愛失敗原因

▲顏色占卜精準剖析愛情超透徹。（圖／翻攝自IG/skuukzky、日本網站curazy，以下同）

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每段戀情結束總有原因？日本有一個選色心理測驗，被網友瘋狂轉載，憑直覺選擇一種粉紅色，就可窺知你戀情老是失敗的原因，並且知道你適合哪一種情人。

憑直覺挑選一款你最愛的粉紅色

#選擇1

渴望被愛的你，雖不輕易走進一段關係，但只要認定對方就會勇於付出真心，但愛情總比你想像的難走，使你容易變得沮喪，從現在開始，要相信自己值得被愛，理解且疼愛你的另一半就在不遠處。

#選擇2

不獨立又愛撒嬌，很希望另一半時刻在旁保護你，雖然說撒嬌得人疼，但若是過度依賴有時會讓另一半有壓力，記得適當體諒對方，感情才能走得長久。

#選擇3

個性樂觀卻細膩，很期待有一段浪漫戀情，戀愛時總愛配合對方，兩人相處起來十分快樂，但細膩的你總會為了旁人的幾句話而受傷，記得找一個和你志同道合的情人，感情才能走得順利。

#選擇4

只要一談戀愛，就很容易被性格完全相反的人吸引，你的愛情包容性很大，對方的缺點你也會默默包容，建議愛情要常常溝通，這樣感情才會更好。

#選擇5

你屬於佛系戀愛者，有愛情也好，沒有愛情也罷，心中追求一段純粹的感情，即便談了戀愛你也希望彼此仍保有空間，若是覺得不適合，也會果斷分開。

#選擇6

只要一談戀愛就撩下去，不會在乎誰付出的多或是少，溫柔貼心的你，能當你的另一半是非常幸福的事情，但是有時太過於追求理想的關係，反而會給身邊的人太大壓力。

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