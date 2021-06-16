fb ig video ETtoday search mobile

日本網友瘋傳！「超準粉紅色占卜」秒知戀愛失敗原因

>

▲▼憑直覺選「粉紅色」，秒知戀愛失敗原因 。（圖／翻攝自網路）

▲顏色占卜精準剖析愛情超透徹。（圖／翻攝自IG/skuukzky、日本網站curazy，以下同）

編輯 / Amber

每段戀情結束總有原因？日本有一個選色心理測驗，被網友瘋狂轉載，憑直覺選擇一種粉紅色，就可窺知你戀情老是失敗的原因，並且知道你適合哪一種情人。

憑直覺挑選一款你最愛的粉紅色

▲▼憑直覺選「粉紅色」，秒知戀愛失敗原因 。（圖／翻攝自網路）

#選擇1

渴望被愛的你，雖不輕易走進一段關係，但只要認定對方就會勇於付出真心，但愛情總比你想像的難走，使你容易變得沮喪，從現在開始，要相信自己值得被愛，理解且疼愛你的另一半就在不遠處。

#選擇2

不獨立又愛撒嬌，很希望另一半時刻在旁保護你，雖然說撒嬌得人疼，但若是過度依賴有時會讓另一半有壓力，記得適當體諒對方，感情才能走得長久。

#選擇3

個性樂觀卻細膩，很期待有一段浪漫戀情，戀愛時總愛配合對方，兩人相處起來十分快樂，但細膩的你總會為了旁人的幾句話而受傷，記得找一個和你志同道合的情人，感情才能走得順利。

#選擇4

只要一談戀愛，就很容易被性格完全相反的人吸引，你的愛情包容性很大，對方的缺點你也會默默包容，建議愛情要常常溝通，這樣感情才會更好。

#選擇5

你屬於佛系戀愛者，有愛情也好，沒有愛情也罷，心中追求一段純粹的感情，即便談了戀愛你也希望彼此仍保有空間，若是覺得不適合，也會果斷分開。

#選擇6

只要一談戀愛就撩下去，不會在乎誰付出的多或是少，溫柔貼心的你，能當你的另一半是非常幸福的事情，但是有時太過於追求理想的關係，反而會給身邊的人太大壓力。

►網揭「5星座」你惹不起！　天蠍才第3、冠軍讓人跌破眼鏡

關鍵字：

心理測驗, 戀愛失敗, 原因

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

【持續更新】疫情升級　全台82間百貨營業時間調整一次看

【持續更新】疫情升級　全台82間百貨營業時間調整一次看

孫芸芸曬腳鍊粉絲卻被她的「毛毛拖」燒到

孫芸芸曬腳鍊粉絲卻被她的「毛毛拖」燒到

凱特穿H&M打疫苗好纖瘦　威廉王子大肌肉讓網友臉紅

凱特穿H&M打疫苗好纖瘦　威廉王子大肌肉讓網友臉紅

Manolo Blahnik公開私藏食譜！番茄牛肉、燉菜好美味

Manolo Blahnik公開私藏食譜！番茄牛肉、燉菜好美味

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

包．開箱／MOSCHINO超萌「T恤包」！厭世字樣惹人愛

包．開箱／MOSCHINO超萌「T恤包」！厭世字樣惹人愛

蕭敬騰腳踩Dior拖鞋調吉他　宅男連眼罩都是精品

蕭敬騰腳踩Dior拖鞋調吉他　宅男連眼罩都是精品

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

精品口罩特蒐！粉嫩LV太夢幻、FENDI加長緞帶超美

精品口罩特蒐！粉嫩LV太夢幻、FENDI加長緞帶超美

3,600元的G-SHOCK「農家橡樹」太誘人　盧廣仲包色了

3,600元的G-SHOCK「農家橡樹」太誘人　盧廣仲包色了

ET Fashion

推薦閱讀

網揭「5星座」你惹不起！　天蠍才第3、冠軍讓人跌破眼鏡

網揭「5星座」你惹不起！　天蠍才第3、冠軍讓人跌破眼鏡

必娶「勤儉持家星座女」Top 3 ！　摩羯零物慾、第一名果然是她

必娶「勤儉持家星座女」Top 3 ！　摩羯零物慾、第一名果然是她

找出「厭世」來源！韓網瘋傳超準心理測驗　快選一隻「被困住的動物」

找出「厭世」來源！韓網瘋傳超準心理測驗　快選一隻「被困住的動物」

歐陽娜娜生圖曝光「手臂修很大」　網罕見不毒舌：現場更可愛！ 凱特王子妃拎打折包　不到5,000元立刻被搶光 潘瑋柏戴3200萬錶力推不到2萬「綠水鬼」 網驚「可以抄到這樣」！ 6月星座運勢「水逆期」保持耐心！天秤、雙魚25日滿月事業愛情爆發 adidas新品打折、Reebok爆款球鞋直逼半價　官網購物節手刀衝一波 女生們注意！喝茶過量恐傷身，研究曝「這個時間」喝最好 網讚：好準！「剪指甲心理測驗」從哪指開始，秒看你的真實個性　

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面