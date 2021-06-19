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最想當童話故事的哪個反派？憑直覺測你的「黏人指數」

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編輯／JJ

不管是男生還是女生，在愛情裡總有盲目的時候，有時甚至會無法注意到自己已經給對方造成困擾，像是過於的「黏人」或是過於的「不黏人」，常是引發情侶間爭執的癥結點，以下這項心理測驗就是要來測你的「黏人指數」，秒看出你是否為一個缺乏安全感的伴侶，也可以邀請另一半一起來測測看，如果兩個人的黏人指數差距甚大，就要多多溝通改善現況。

Ｑ：你最想成為童話故事裡的哪一個反派角色？憑直覺從以下四個選項中挑選：

1. 《灰姑娘》裡的惡姐姐

2. 《白雪公主》裡的繼母

3. 《睡美人》裡的巫婆

4. 《小紅帽》裡的大野狼

▲白雪公主、睡美人。（圖／翻攝自迪士尼）

解析：

1. 《灰姑娘》裡的惡姐姐【黏人指數99％】

在愛情裡你是很需要對方給予滿滿安全感的人，一談起戀愛整個人都會陷進去，想要整天黏在對方身邊，也較有控制慾，但某部分原因是在於自卑感作祟，才會常常因為對方的一舉一動感到焦慮，太過於的黏人有時可能會成為另一半的壓力，可以藉由培養新興趣來充實自己，或找機會提升能力，來減少過多的黏人指數。

2. 《白雪公主》裡的繼母【黏人指數80％】

80％的黏人指數也算是略高，雖然不會強迫對方要24小時在眼前，但是你總是希望能百分之百掌控對方的行程，只要發現報備的行蹤與現實有出入，即使對方是無心之過也可能讓你爆氣，連自己都不太注意到的控制慾，一不小心就會讓另一半心生排斥。

▲白雪公主、睡美人。（圖／翻攝自迪士尼）

3. 《睡美人》裡的巫婆【黏人指數50％】

50％的黏人指數看似是恰恰好，是一個自我要求高、注重生活品質的人，在事業上很有野心，有很多想要一個人完成的事，在愛情裡也很懂得拿捏分寸，但是也要學會去配合另一半，而不是事事都折衷就好，必須傾聽對方的想法，僅依靠理性與邏輯是無法好好談戀愛的。

4. 《小紅帽》裡的大野狼【黏人指數20％】

可以說是幾乎不黏人的類型，並不是說愛的少，只是在愛情裡你最注重的是保有自由，受到一點點拘束就會忍不住想反抗，相反的你也不太會去約束另一半，但如果兩個人不是都抱持這樣的想法，那麼其中一方必定會有被忽略、不被在乎的感覺，身為不愛黏人的類型，也必須適時體貼深愛的伴侶才行。

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關鍵字：

心理測驗, 黏人指數, 愛情, 童話故事反派角色

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