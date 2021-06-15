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直播／最美邀請函無誤！漸層粉LV箱裝3副墨鏡　今晚跟Ella一起看早春秀

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▲LV 2022早春秀在巴黎近郊登場。（影／品牌提供）

記者林明瑋 / 綜合報導

時裝秀沒有因為疫情停止，反而更無遠弗屆，今天（6/15）晚上8點，跟著LOUIS VUITTON（路易威登）一起到巴黎近郊，欣賞2022早春女裝秀。女星Ella 、楊丞琳都收到了美翻天的邀請函與禮物，是一個漸層粉色的LV箱，裡面有3副墨鏡，邀請卡則裝在銀色的Epi信封包裡，兩人都不忘提醒大家：「今晚宅在家看直播！」

▲LV早春秀。（圖／翻攝LV、Ella、楊丞琳、裴斗娜IG）

▲LV早春秀。（圖／翻攝LV、Ella、楊丞琳、裴斗娜IG）

▲Ella開箱LV的邀請函與禮物。（圖／翻攝Ella IG）

▲LV早春秀。（圖／翻攝LV、Ella、楊丞琳、裴斗娜IG）
▲Ella穿搭一身LV服裝與太陽眼鏡。（圖／翻攝Ella IG）

LV總是尋覓各地厲害的建築舉辦早春秀，讓服裝系列融合其中，這回選在巴黎近郊，以色列雕塑大師Dani Karavan的鉅作「Axe Majeur」上演大秀，紅色拱門、高聳矗立的圓柱，氣勢滂礡可想而知。

▲LV早春秀。（圖／翻攝LV、Ella、楊丞琳、裴斗娜IG）

▲LV早春秀。（圖／翻攝LV、Ella、楊丞琳、裴斗娜IG）

▲LV在以色列雕塑大師Dani Karavan的鉅作「Axe Majeur」舉辦2022早春秀。（圖／翻攝LV IG）

▲LV早春秀。（圖／翻攝LV、Ella、楊丞琳、裴斗娜IG）
▲秀前搶先曝光的服裝與包包。（圖／翻攝LV IG）

邀請函是秀前展現創意、令人驚喜的重要部分，楊丞琳、Ella、韓星裴斗娜等人，都收到邀請函與超美的禮物，漸層粉紅老花的LV箱，掀開上蓋，是鏡子，箱內則裝了3副墨鏡，Ella開箱後立刻戴上，搭配一身LV服裝，搶先為看秀做好準備。

LV的2022早春秀，在台灣時間6月15日晚上8點登場，記得點開影片看直播，零時差感受服裝與建築結合的無窮魅力。

▲LV早春秀。（圖／翻攝LV、Ella、楊丞琳、裴斗娜IG）

▲楊丞琳在限動邀大家看秀。（圖／翻攝rainie 77 IG）

▲LV早春秀。（圖／翻攝LV、Ella、楊丞琳、裴斗娜IG）

▲韓國女星裴斗娜秀出墨鏡。（圖／翻攝doonabae IG）

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關鍵字：

直播, LOUIS VUITTON, LV, 路易威登, 早春, Dani Karavan, Axe Majeur, Ella, 楊丞琳

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