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IKEA「網紅鯊鯊袋」60元有找　網友直呼：太可愛！

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▲IKEA鯊鯊購物袋。（圖／翻攝IKEA官方粉絲團）

▲IKEA鯊鯊購物袋引起熱議。（圖／翻攝IKEA官方粉絲團，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

近期IKEA鯊鯊布偶彷彿成為品牌代言人，除了有專門打造的主題餐廳，還有內湖店開幕就被秒殺的鯊鯊包之外，IKEA蹭熱把旗下當家購物袋商品改造，再推出「網紅鯊鯊袋」開賣，消息一貼出果然湧進千名網友按讚想買，還有人興致高昂留言表示，準備把鯊鯊放進袋內出門去逛街。

▲IKEA鯊鯊購物袋。（圖／翻攝IKEA官方粉絲團）

IKEA內販售的鯊鯊布偶近年超熱門，不但是IG上的打卡常客，可愛的造型放在家裡看了就療癒，4月底敦北店結束營業，還表示每年賣出的鯊鯊布偶數量都可以坐滿小巨蛋，開一場演唱會都沒問題，新開幕的內湖店餐廳，也以它作為主題，天花板上有鯊鯊悠遊，在入口處還擺出鯊鯊版「最後的晚餐」，獨家推出的鯊鯊包還一度賣到缺貨暫停供應。

▲▼IKEA敦北店即將告別熄燈，內湖店緊接著開幕。開幕前IKEA特別舉辦媒體搶先預覽會，為正式開幕暖身。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼IKEA敦北店即將告別熄燈，內湖店緊接著開幕。開幕前IKEA特別舉辦媒體搶先預覽會，為正式開幕暖身。（圖／記者湯興漢攝）

▲內湖店的鯊鯊主題餐廳。（圖／記者湯興漢攝）

▲IKEA內湖。（圖／記者蔡惠如攝）

▲超熱賣芝麻鯊鯊包。（圖／記者蔡惠如攝）

而IKEA再將店內長賣的熱門商品BLÅHAJ購物袋，推出全新的「鯊鯊版本」，將原本深藍色的主色改成明亮的淺藍，再印上鯊鯊帥氣的側臉，不但可以清楚看到毛呢的質感，還有鯊鯊眼睛的紅圈細節，而尺寸則延續之前「超能裝」的大容量，還有兩種長度的提袋，相當適合近期居家防疫需要的大量採買使用。

▲IKEA鯊鯊購物袋。（圖／翻攝IKEA官方粉絲團）

而產品一公佈也引發許多民眾討論，直說太可愛了！還有網友表示「可以做鯊鯊的外出籠，一次可以裝兩隻鯊鯊」、「好想要」，且由於目前仍為防疫三級，許多消費者都透過線上搶購，還出現線上購物缺貨，實體店面都有庫存的有趣情況。目前鯊鯊購物袋已在台灣開賣，售價為59元。

▲IKEA鯊鯊購物袋。（圖／翻攝IKEA官方粉絲團）

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關鍵字：

IKEA, 鯊鯊, 購物袋, 鯊鯊袋, 缺貨, 網紅鯊鯊, 宜家家居

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