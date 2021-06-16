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潘瑋柏戴3200萬錶力推不到2萬「綠水鬼」 網驚「可以抄到這樣」！

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▲▼潘瑋柏 。（圖／翻攝willpan23 IG）

▲潘瑋柏戴RICHARD MILLE RM 52-05 Pharrell Williams陀飛輪錶，32,080,000元。（圖／翻攝willpan23 IG）

記者陳雅韻／台北報導

歌手潘瑋柏是演藝圈內著名的鐘錶收藏家，端午節又曬出他的千萬元收藏，佩戴瑞士名錶RICHARD MILLE全球限量30只的RM 52-05 Pharrell Williams陀飛輪腕錶，是美國歌手「菲董」Pharrell Williams設計的同名錶款，一共動員了雕刻師、琺瑯師和畫家，於面盤展現他童年時對火星的想像。

▲▼潘瑋柏 。（圖／翻攝willpan23 IG）

▲菲董佩戴自己設計的RICHARD MILLE RM 52-05 Pharrell Williams陀飛輪錶。（圖／品牌提供）

此款身價高達32,080,000元的RICHARD MILLE錶，面盤上呈現白色太空人頭盔倒映出從火星看地球景色的設計，是整只錶的精髓所在，必須先經過雕鑿、大明火琺瑯裝飾，最後進行細部描繪；頭盔上有兩個分別鑲嵌著黑色藍寶石和兩枚鑽石的白金零件，代表探照燈，而錶款鏤空結構源自火箭發射台，襯著如星空般的藍色砂金石玻璃底板，完美外太空主題。

▲▼潘瑋柏 。（圖／翻攝willpan23 IG）

▲潘瑋柏大力推薦日本潮牌A BATHING APE的「綠水鬼」。（圖／翻攝willpan23 IG）

潘瑋柏不僅愛戴超級名錶，還力推日本潮牌A BATHING APE（BAPE）一只不到2萬元的「綠水鬼」潮錶，乍看像極了勞力士（Rolex）在市場上超定價才買得到的「綠水鬼」，其實如鍊帶等細節不盡相同，他寫下「絕對值得收藏佩戴」，卻不是所有網友都認同，直指「可是沒價值」、「可以抄到這樣」！

►潘瑋柏戴千萬「錶王」錄音　拒當保險箱的裝飾品

►RICHARD MILLE前進二手市場　開血統證明、享二年保固

關鍵字：

潘瑋柏, Richard Mille, 綠水鬼

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