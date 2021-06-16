年齡只是數字！45歲林心如活成少女，心境開朗比什麼都重要

▲林心如外表神凍齡，說是大學畢業也不為過。（圖／翻攝自FB/Ruby林心如，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

日前林心如PO出世新碩專班畢業照，45歲的她外貌直逼大學生，就像吃了防腐劑一點都沒老。私底下的她相當重視保養，直言世上沒有醜女人，只有懶女人，生完小孩的她身材幾乎沒變，靠著就是她超強的意志力，讓外貌維持在高標中的高標。

#快樂是維持年輕秘訣

和很多女生一樣，林心如也愛吃甜食，也曾公開分享自己超愛垃圾食物，雖然平時遵循健康法則飲食，但偶爾的放縱也是要有的，維持生活平衡、快樂才是最重要的。

#蜂蜜檸檬水養顏

不愛喝水的她，會在水中加上檸檬和蜂蜜，每天會喝上兩大壺，不只能增加口感，也有滋潤美白的效果。

#卸妝後敷面膜補水

拍戲長時間上妝，卸妝後的肌膚都會比較乾，下戲除了做好清潔之外，一定會敷上面膜幫助保濕。

#上妝前一定按摩

別看她現在鵝蛋臉，出道以來也曾為了嬰兒肥所苦，她習慣上妝前一定會先用滾輪消水腫，趁著保養後臉部微濕狀態，先從下巴沿著臉部兩側輪廓推到耳下，接著再從耳下往淋巴方向帶。

#多吃原型食物

她很常在社群平台分享三餐，曝光度最高的幾乎都是原型食物，像是牛排、雞胸肉、地瓜、酪梨等食材，口味清淡又能補足該有的營養，可說是非常健康。

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