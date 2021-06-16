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口罩以上無懈可擊！網激推「電眼3神器」，視覺年齡小5歲

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▲▼口罩以上無懈可擊！網激推「電眼3神器」 。（圖／品牌提供）

▲疫情期間的雙眼，是美麗的決勝關鍵。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

疫情當前，口罩已經成為你我的生活日常，佩戴口罩時，容易洩漏年齡及暗沉眼周肌膚更成了必須加強的重點部位。精選讓你雙眼明亮有神的美妝，讓你視覺年齡瞬間少5歲！

▲▼口罩以上無懈可擊！網激推「電眼3神器」 。（圖／品牌提供）

▲ampm skincare 1000分子玻尿酸超保濕眼霜，15g，599元。

ampm skincare推出質地輕盈但擁有高度潤澤力的眼周造水神霜，內含中分子玻尿酸、鎖水磁石，源源不絕供給足量水分，並針對較薄易乾燥的眼周肌膚添加高效潤澤植物油，破解乾荒細紋困擾，再以維他命B3搭配欖仁樹萃取，精準改善因外界刺激、熬夜、壓力造成的眼周暗沉老化。

▲▼口罩以上無懈可擊！網激推「電眼3神器」 。（圖／品牌提供）

▲▼口罩以上無懈可擊！網激推「電眼3神器」 。（圖／品牌提供）

▲NARS 迷你六色眼影盤，#蜜桃拿鐵、摩卡可可，各950元。

口罩以上，就用誘人眼神致命出擊吧！被網友封為專櫃價錢最佛眼影盤，NARS迷你六色眼影盤即將限量登台，兩大特調溫柔烤奶色系，隨心所欲打造可甜可鹽的多變妝容。精選完美6色，混搭霧面、緞面、珠光三種不同質地呈現，搭配性相當高，女孩必收的零廢色眼盤。

▲▼口罩以上無懈可擊！網激推「電眼3神器」 。（圖／品牌提供）

▲I'M MEME 我愛持久遮瑕蜜 雙頭進化版，330元。

長時間戴口罩，讓人提不起勁化妝，但是又希望自己擁有好氣色，I'M MEME祭出全新「我愛持久遮瑕蜜 雙頭進化版」，號稱瑕疵終結者，首創雙頭遮瑕，同時擁有平板貼膚刷頭及氣墊海綿刷頭，可針對不同瑕疵部位精準遮瑕，一抹薄遮、二拍無瑕，各種瑕疵一一擊破。

PLUS

▲▼電眼神器。（圖／品牌提供）

▲東森自然美 潤膚眼霜，1,030元。

質地滋潤幫助呵護乾荒眼周，使肌膚柔軟有彈性，雙眼自然明亮有神。

►告別悶熱！洗完體感降5度的「涼感清潔」夯品，黏膩一掃而空

關鍵字：

電眼, 有神, 減齡, 眼部彩妝, 保養

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