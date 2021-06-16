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DIOR男裝x Sacai重磅聯名曝光！竟有「水壺袋」掛上馬鞍包

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▲DIOR男裝 sacai 。（圖／品牌提供）

▲DIOR男裝與Sacai聯名，深沉的藍色與簡潔的白色貫穿系列。（圖／品牌提供，以下同）

記者林明瑋 / 台北報導

多年前第一次看Sacai的秀就被深深吸引，那些拼接、打褶、各種各樣的材質與結構，如果衣櫃裡都是Sacai，絕對不無趣。一直以來sacai與不少品牌聯名，聲勢不斷翻漲，與傳聞已久的DIOR男裝終於攜手，系列曝光果然大快人心，抽繩、織花、深沉的藍與白，還出現「水壺袋」，一共57件單品，風光上陣。

▲DIOR男裝 x sacai。（圖／品牌提供）

▲DIOR男裝 x sacai。（圖／品牌提供）

▲水壺袋掛在包包上，充滿隨興、戶外風格。

Sacai是日本設計師阿部千登勢所創立，雖是科班出生，又在Comme des Garcons旗下工作了8年，但品牌卻是在她當了媽媽之後才創立，有了孩子不等於綁手綁腳，反而因為孩子，讓她思考更多日常生活中的「實穿性」，如果無法穿出門，寧可不要。

▲DIOR男裝 x sacai。（圖／品牌提供）

▲Sacai主理人阿部千登勢（中）與菲董（右）、饒舌歌手Pusha T都是好友。（圖／翻攝sacaiofficial IG）

DIOR男裝與sacai聯名屬於2022早春中的膠囊系列，阿部千登勢與DIOR男裝設計師Kim Jones是交情超過15年的好友，Kim Jones發文表示：「我相信很多人想念朋友、想念旅行，日本是我們經常去的地方，所以我們開始計畫合作。」他並透露，系列經歷了因疫情而封城的時期，來來回回地討論草圖與樣品，終於完成。

如同阿部千登勢過去在訪問中提及，她喜歡和朋友一起工作，而合作的對象，重點在於彼此有沒有相同的理念、能不能吸引她，甚至是不是她鍾意的而定，與DIOR男裝的合作，也就更顯得水到渠成了。

▲DIOR男裝 x sacai。（圖／品牌提供）

▲DIOR的「I」字母上加了「Sacai」字樣。

▲DIOR男裝 x sacai。（圖／品牌提供）

▲DIOR sacai。（圖／品牌提供）

▲服裝上的花朵圖案，令人眼睛一亮。

DIOR的「I」字母上，垂直繡著sacai，是膠囊系列的標誌，聯名最有趣的地方，就是雙方如何把彼此的特色結合在一起，DIOR男裝x Sacai的色調簡單，深藍與白幾乎佔領全部版面，也讓人更看清細節。

▲DIOR男裝 x sacai。（圖／品牌提供）

▲拼接風衣充滿Sacai特色。

潮流感是雙方都有的內在，DIOR的馬鞍線條、斜裁大衣，加上sacai擅用的戶外機能與抽繩、拼接風衣，以及都會混搭手法，讓服裝既實穿又充滿驚喜，外套、上衣的花朵，讓男裝有更多層次與風貌，更令人眼睛一亮的，是出現了「水壺袋」，率性地掛在大而軟質的馬鞍包上。

聯名膠囊系列的57件作品包括服裝、配件、鞋履，預計在2021年11月初上市，心癢難耐想收編還得等等，先細細地品味作品，也一樣開心。

▲DIOR sacai。（圖／品牌提供）

▲DIOR男裝與Sacai聯名系列，細節滿滿。

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關鍵字：

DIOR, Sacai, Kim Jones, 阿部千登勢, Chitose Abe, 聯名

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