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DIOR絕美拼圖8千元有找！完成看見巴黎總部　LV渲染拼圖連盒子都夢幻

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記者王蓁蓁 / 台北報導

越來越多時尚品牌推出奢華的周邊家居、桌遊，像是先前絕美的Tiffany、Hermès麻將、西洋棋組，近期DIOR則是延續早春系列，推出兩款不同風格的DIOR 30 Motaigne彩色拼圖，不只以光雕藝術、花卉刺繡為靈感，另一款取經自古希臘繽紛飽和色調的夢幻拼圖，更是令人超想珍藏，價格則是7900元，算是很好入手。而LV也在前陣子帶來渲染水彩拼圖，經典的Monogram老花以暈染效果點綴成拼圖，彷彿藝術品般精緻。

▲DIOR、LV拼圖 。（圖／品牌提供、翻攝品牌官網）

▲DIOR、LV拼圖 。（圖／品牌提供、翻攝品牌官網）

▲DIOR、LV拼圖 。（圖／品牌提供、翻攝品牌官網）

▲DIOR 30 Motaigne光雕藝術拼圖，7,900元。（圖 / 品牌提供）

DIOR 30 Motaigne彩色拼圖，以DIOR位於巴黎蒙田大道30號總部為靈感，發想出兩款美到冒泡的拼圖，皆為1000片，其中一款運用2021早春系列的光雕藝術，以點點燈光細膩描繪出夜晚的神秘樣貌，此外，更注入迪奧先生鍾情的花卉植物，仔細看還會發現DIOR經典的蜜蜂元素、Lady Dior包款，還有J’adore 香水，全都偷偷藏在拼圖當中，充滿巧思的細節令人超級心動。

▲DIOR、LV拼圖 。（圖／品牌提供、翻攝品牌官網）

▲DIOR、LV拼圖 。（圖／品牌提供、翻攝品牌官網）

▲DIOR、LV拼圖 。（圖／品牌提供、翻攝品牌官網）

▲DIOR 30 Motaigne 夢幻繽紛拼圖，7,900元。（圖 / 品牌提供）

另一款拼圖，直接將寫有DIOR字樣的火紅太陽放置中央，以飽和搶眼的色調為主視覺，鮮豔的熱氣球、馬兒與小鳥，有種童話故事書的夢幻感，DIOR大樓上閃閃的流星雨則讓人充滿希望，相較光雕拼圖，在線條、與色塊的設計上更加簡單，就連包裝也Q到不行，宅家期間追劇追到劇荒時，入手DIOR 30 Motaigne拼圖，順勢用美圖療癒心靈。

▲DIOR、LV拼圖 。（圖／品牌提供、翻攝品牌官網）

▲DIOR、LV拼圖 。（圖／品牌提供、翻攝品牌官網）

▲DIOR、LV拼圖 。（圖／品牌提供、翻攝品牌官網）

▲LV Monogarm水彩渲染拼圖，26,000元。（圖 / 翻攝品牌官網）

由2021夏季男裝膠囊系列延伸的LOUIS VUITTON（路易威登）Monogarm水彩渲染拼圖，繽紛色彩的配色彷彿為夏季而生，運用水彩效果將Monogarm老花暈染在白色的拼圖上，除了拼圖成品美的像藝術品，包裝也不馬虎，佈滿老花的質感卡紙搭配同樣精緻的PVC拉層，再以寫有品牌標誌的皮革點綴，就算只是隨意擺放在家中，也是質感爆棚的傢飾品。

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關鍵字：

DIOR, LV, 拼圖

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