女星也會有痘痘危機！范冰冰、佘詩曼的「除粉刺＆縮毛孔」妙招必學

長痘痘不只是一般女生煩惱，保養成精的女星們也時不時會碰到痘痘、粉刺來搗亂！像剛過完46歲生日的不老女神佘詩曼，最近就在小紅書上分享自己冒大痘痘的照片，並同時傳授了自己的抗痘經驗與妙招，方法是詳盡到讓人大開眼界！

佘詩曼消痘痘／保養秘訣：研究酸類＆天然保養

檸檬汁：檸檬汁好處多多，首先它是一種天然的收斂劑；其次它的強酸性能殺死很多細菌；最後檸檬汁還具有亮白膚色的作用，能讓紅腫感有所減輕。塗抹檸檬汁後可以不用當即洗掉，等下次要洗臉的時候洗掉即可。

金縷梅：金縷梅也是一種天然收斂劑，對於痘痘肌的收斂效果尤其有感！如果痘痘比較嚴重或者比較多的話可以用棉花球沾取、適量塗滿臉。

茶樹油：茶樹油已經被皮膚科醫師證實，具有減少肌膚敏感性和祛痘的功效。每天洗臉後可將少量茶樹油塗在痘痘上。

薰衣草精油：作為一種基礎精油，薰衣草油不僅能用來按摩，還能起到一定的祛痘作用。將一滴薰衣草油塗在痘痘上，每天可以重複若干次。不過在早晚潔面後進行效果是最好的。

蘋果醋：蘋果醋對皮膚來說相對溫和，且也是一種天然收斂劑，能有效收縮毛孔。你可以將蘋果醋輕拍在長痘的地方，或者當成化妝水來敷臉，次數並不做侷限。

冰塊：冰塊能迅速收縮毛孔，從而減輕紅腫的情況，用冰塊敷痘痘，還可起到鎮痛的作用。要想效果更好，可以用綠茶水凍成冰塊來敷，綠茶本身也有收斂功效。

其實不只佘詩曼，范冰冰、孫儷等一線女星也不時會有痘痘困擾，特別是范冰冰，她的除粉刺、縮毛孔步驟超詳細，爛臉女生絕對必學！！

孫儷消痘痘／保養秘訣：早上一杯淡鹽水

孫儷常在個人微博、社群上常分享自己對中醫與食補的研究和喜愛。針對女生害怕的長痘痘問題，孫儷解釋：「這其實代表肌膚缺水，所以我會在早上喝杯淡鹽水，很有效。當然最重要的，還是平常要習慣清淡飲食。」才是長期維持少女嫩肌的保養之道。

離不開大魚大肉美食怎麼辦？試試看孫儷的吃素方法吧！孫儷採用的是「一個月兩次」的吃素方式，一般來說是在初一、十五吃素，最主要的目的在清腸、養膚與保持體態。

孫儷的素餐內容也完全不無聊，沒有牛吃草的可憐感，甚至吃得比平日豐盛呢！她曾分享自己早餐，會吃米湯+黑芝麻、小番茄、蒸蛋、地瓜、鹹蛋半顆、八珍糕一塊（裡面有紅豆，對女生很好）；午餐是大米+小米混合的飯、青椒炒蛋、烤麩、素煲湯(海帶、牛蒡、藕、山藥)、素咖哩；晚餐則吃青菜、烤麩、黑糖一顆。

范冰冰消痘痘／保養秘訣：內養（避辣、避涼、避炸）＋精華液外調

痘痘與粉刺在保養大神范冰冰的皮膚問題裡，雖然只佔一小部分，但也是最不好解的難題。她說自己印像中冒痘痘最厲害的時期是拍《天一生水》，後來體悟到痘痘改善應該是一個內養外調的過程，有可能在爛臉的同時，身體內部健康狀況也亮著紅燈。

所以針對飲食，范冰冰呼籲痘肌們：「不許吃辣的！ 這個對我這種無辣不歡的人來說確實是可怕的，但吃辣真的會刺激痘痘此起彼伏出現。」如果想讓爛臉快點好起來，忌口冰品和油炸物也是關鍵，「像我非常貪涼，很愛吃冰淇淋和冰飲料，但為了皮膚含淚也會避開它們。」

清淡飲食的忌口做法必須是長期的，范冰冰一般會兩到三個月間避辣避涼避炸、吃得淡清，如果皮膚紅燈狀況不能有好轉，就會一直忌口下去。

外調部分，針對零星蹦出來的一兩粒壞傢伙，會再搭配主打穩膚的精華來急救。祛痘印的話，范冰冰則選擇主打亮妍效果的精華液，並堅持使用一段時間來看見效果。

超深層清潔、收斂毛孔黑頭掰

關於收斂毛孔，范冰冰的原則就是先清潔、再清潔！她強調：「清潔是前提！如果不乾淨，用了很多網上熱門的收縮毛孔產品也徒勞無功。」

所以清潔功夫上，范冰冰會不定期使用海泥面膜、去角質相關產品。如果是拉撕設計的面膜，因為不希望過度拉扯肌膚，所以只會針對嘴巴周圍跟鼻子等重災部分使用。

使用之前會先用蒸汽蒸臉機、蒸一下。等毛孔打開後如果有看到黑頭，會先用粉刺棒清潔一次，之後再局部塗抹撕拉式的面膜（鼻子和唇周）剩下的的位置敷海泥面膜。這樣一個流程下來，毛孔就乾淨的連處女座都挑不出毛病了。

徹底清潔之後，一定要收斂毛孔！范冰冰分享會在化妝棉片，倒上一些主打收斂效果的化妝水，濕敷約15~20分鐘。如果想提升鎮定效果，也可以提前把化妝水們放在冰箱裡冰一冰，夏天用起來也特別舒服。

文／美人圈 圖／翻攝自微博＠佘詩曼Charmaine、＠turbosun、＠范冰冰、《天一生水》劇照、小紅書＠范冰冰、＠佘诗曼Charmaine Sheh

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