fb ig video ETtoday search mobile

X光骷髏錶搞神秘　暗夜變螢光色更吸睛

>

▲▼ 崑崙錶 。（圖／公關照）

▲限量88只的崑崙錶Bubble X Ray腕錶，143,000元。（圖／崑崙錶提供，以下同）
 

記者陳雅韻／台北報導

配備圓拱形水晶玻璃錶鏡讓面盤上圖案有放大效果的Bubble泡泡腕錶，是崑崙錶（Corum）自2000年發表以來的招牌作，首批作品中有一只靈感源自墨西哥亡靈節的骷髏頭錶，大膽設計令人印象深刻，今年品牌由此發想推出Bubble X Ray腕錶，暗夜中骷髏頭會發出螢光綠色，流露神祕詭譎的氣息。

▲▼ 崑崙錶 。（圖／公關照）

▲崑崙錶Bubble X Ray腕錶配備圓拱形水晶玻璃錶鏡，將骷髏頭圖案放大。

崑崙全新泡泡Bubble X Ray 腕錶，向原創骷髏頭錶款致敬，但尺寸從最初錶徑44mm加大至47mm，圓拱形錶鏡讓面盤中央的X光效果骷髏頭圖案更放大，在黑暗中則展現夜光效果，呈現螢光綠色的骷髏頭，錶帶上螢光綠色縫線與其相呼應；錶背採透明設計，顯露自動上鍊機芯，全球限量88只。

▲▼ 崑崙錶 。（圖／公關照）

▲Bubble X Ray腕錶夜光效果強烈，黑暗中展現螢光綠色骷髏頭圖案。

日本珠寶品牌TASAKI近日則與蘇格蘭設計師Fiona Krüger，聯手打造骷髏錶，在瑞士攻讀美術與設計的Fiona Krüger擁有同名腕錶品牌，以骷髏頭輪廓的錶款著稱，她為TASAKI設計的錶面由大小不一的珍珠圖案裝飾，另有K金線條勾勒的骷髏輪廓的珍珠項鍊、耳環可搭配成套。

▲▼ 崑崙錶 。（圖／公關照）

▲TASAKI近日則與蘇格蘭設計師Fiona Krüger，聯手打造骷髏錶。（圖／翻攝tasaki_intl IG）

►沛納海潛水錶搭西裝也好看　錶帶自由換像戴新錶

►潘瑋柏戴3200萬錶力推不到2萬「綠水鬼」 網驚「可以抄到這樣」！

關鍵字：

崑崙錶, Corum, TASAKI

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

【持續更新】疫情升級　全台82間百貨營業時間調整一次看

【持續更新】疫情升級　全台82間百貨營業時間調整一次看

孫芸芸曬腳鍊粉絲卻被她的「毛毛拖」燒到

孫芸芸曬腳鍊粉絲卻被她的「毛毛拖」燒到

凱特穿H&M打疫苗好纖瘦　威廉王子大肌肉讓網友臉紅

凱特穿H&M打疫苗好纖瘦　威廉王子大肌肉讓網友臉紅

Manolo Blahnik公開私藏食譜！番茄牛肉、燉菜好美味

Manolo Blahnik公開私藏食譜！番茄牛肉、燉菜好美味

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

包．開箱／MOSCHINO超萌「T恤包」！厭世字樣惹人愛

包．開箱／MOSCHINO超萌「T恤包」！厭世字樣惹人愛

蕭敬騰腳踩Dior拖鞋調吉他　宅男連眼罩都是精品

蕭敬騰腳踩Dior拖鞋調吉他　宅男連眼罩都是精品

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

精品口罩特蒐！粉嫩LV太夢幻、FENDI加長緞帶超美

精品口罩特蒐！粉嫩LV太夢幻、FENDI加長緞帶超美

3,600元的G-SHOCK「農家橡樹」太誘人　盧廣仲包色了

3,600元的G-SHOCK「農家橡樹」太誘人　盧廣仲包色了

ET Fashion

推薦閱讀

潘瑋柏戴3200萬錶力推不到2萬「綠水鬼」 網驚「可以抄到這樣」！

潘瑋柏戴3200萬錶力推不到2萬「綠水鬼」 網驚「可以抄到這樣」！

周冬雨擺出腿開開的豪邁pose　耍帥亮歐米茄紅錶

周冬雨擺出腿開開的豪邁pose　耍帥亮歐米茄紅錶

凱特王子妃拎打折包　不到5,000元立刻被搶光

凱特王子妃拎打折包　不到5,000元立刻被搶光

《后翼》安雅為Tiffany中門大開　個性珠寶加持好帥 足球金童接種疫苗63萬鑽錶放閃　球場外潮男無誤 好想吃！　雪山甜點藏夏季水果、積家咖啡店誘客 RICHARD MILLE前進二手市場　開血統證明、享二年保固 「最辣小三」狂曬S曲線慶生　單手抱兒挨罵關留言 徐若瑄「事業線」與「川」字腹肌齊發　搭Tiffany珠寶又酷又辣 冒險小說隔了百年仍很夯　萬寶龍、「錶王」都受啟發

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面