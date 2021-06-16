X光骷髏錶搞神秘　暗夜變螢光色更吸睛

▲限量88只的崑崙錶Bubble X Ray腕錶，143,000元。（圖／崑崙錶提供，以下同）



記者陳雅韻／台北報導

配備圓拱形水晶玻璃錶鏡讓面盤上圖案有放大效果的Bubble泡泡腕錶，是崑崙錶（Corum）自2000年發表以來的招牌作，首批作品中有一只靈感源自墨西哥亡靈節的骷髏頭錶，大膽設計令人印象深刻，今年品牌由此發想推出Bubble X Ray腕錶，暗夜中骷髏頭會發出螢光綠色，流露神祕詭譎的氣息。

▲崑崙錶Bubble X Ray腕錶配備圓拱形水晶玻璃錶鏡，將骷髏頭圖案放大。

崑崙全新泡泡Bubble X Ray 腕錶，向原創骷髏頭錶款致敬，但尺寸從最初錶徑44mm加大至47mm，圓拱形錶鏡讓面盤中央的X光效果骷髏頭圖案更放大，在黑暗中則展現夜光效果，呈現螢光綠色的骷髏頭，錶帶上螢光綠色縫線與其相呼應；錶背採透明設計，顯露自動上鍊機芯，全球限量88只。

▲Bubble X Ray腕錶夜光效果強烈，黑暗中展現螢光綠色骷髏頭圖案。



日本珠寶品牌TASAKI近日則與蘇格蘭設計師Fiona Krüger，聯手打造骷髏錶，在瑞士攻讀美術與設計的Fiona Krüger擁有同名腕錶品牌，以骷髏頭輪廓的錶款著稱，她為TASAKI設計的錶面由大小不一的珍珠圖案裝飾，另有K金線條勾勒的骷髏輪廓的珍珠項鍊、耳環可搭配成套。

▲TASAKI近日則與蘇格蘭設計師Fiona Krüger，聯手打造骷髏錶。（圖／翻攝tasaki_intl IG）

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