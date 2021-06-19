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迪麗熱巴神顏「保養秘技」！2-3小時勤補防曬　還用溫牛奶洗臉

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擁有新疆維吾爾血統的迪麗熱巴，無論是《長歌行》古裝扮相、或是《克拉戀人》的時裝造型，都圈了一大票粉絲，女神不僅演技值得關注，更多人好奇的是迪麗熱巴神顏到底是如何保養的？以下公開「迪麗熱巴保養祕技」從防曬、保濕、清潔一次傳授給大家。

迪麗熱巴保養Tips1：每2-3小時補擦防曬

想要365天維持白嫩牛奶肌，防曬絕對不可少！迪麗熱巴在上妝前絕對會擦上防曬，出席活動、宅在家都會常備一條防曬乳在身，每2-3小時也會拿出「防曬噴霧」勤勞補噴。

▲迪麗熱巴保養。（圖／美人圈）

迪麗熱巴保養Tips2：重視保濕，面膜＋保濕噴霧不離身

不光是防曬做到滴水不漏，為了打好肌底，女神在保濕這塊也特別講究！頻繁進出室內外、搭飛機時，就會隨身帶著一瓶保濕噴霧，如果皮膚極度乾燥時，更會在每天起床、回家卸妝以及上妝前，敷上一片面膜加強保水度。

▲迪麗熱巴保養。（圖／美人圈）

迪麗熱巴保養Tips3：牛奶洗臉法

清潔方面也很有一套！迪麗熱巴曾分享自己會用「溫牛奶洗臉」先以一般洗面乳進行深層清潔，接著用適量的牛奶潑洗，搭配手溫輕輕按摩，最後再用水沖洗牛奶與髒汙，透過牛奶能帶來適度滋潤感，這招不只迪麗熱巴就連宋慧喬也愛用。（小提醒：牛奶含有脂肪酸、磷脂質，敏感肌、油性肌較不建議使用）

▲迪麗熱巴保養。（圖／美人圈）

迪麗熱巴保養Tips4：每天喝2000cc水、攝取大量蔬菜水果

想要有好的肌膚與體態，「促進代謝」絕對不可少！迪麗熱巴每天都會攝取大量蔬果、喝2000cc白開水，確保自己攝取足夠的維生素。

▲迪麗熱巴保養。（圖／美人圈）

迪麗熱巴保養Tips5：滾輪按摩拉筋

除了精緻神顏，迪麗熱巴仙女身材也是女孩們夢寐以求的，維持完美身材的秘訣就在於「養成運動習慣」搭配「滾輪按摩」，每天定時安排跑步、做伽、跳繩等運動，搭配滾輪按摩雙腿、用道具敲打大腿外側的經絡，都能促進血液循環。

▲迪麗熱巴保養。（圖／美人圈）

文／美人圈　圖／翻攝自小紅書＠Diraba-TKO、微博＠Dear-迪丽热巴

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

迪麗熱巴, 保養, 瘦身, 防曬

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