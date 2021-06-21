網購最夯的5款「洗髮精」！強健髮絲兼保養頭皮　輕熟女更適合

▲網購超夯的洗髮精。（圖／IG@saholea.shl、黑淬絲官網、IG@ryotaiwan）

一天工作八小時，剩下的時間雖然只想休息、睡覺、享受自己的興趣生活，但房子不會自己變乾淨、吃完飯的碗盤不會有家庭精靈趁妳睡覺的時候洗得亮晶晶，日常用品也需要定期購買…好在網購的發達便利，讓我們只要動動手指就能解決部分購物的需求。

根據網購的排行榜，大家能輕易地了解現在最夯的商品、人氣銷售的商品有哪些，除了一般民生用品外，針對每天都會使用到的洗沐產品，也是許多女性朋友所在意的話題。編輯這次便整理了網購界中，來自台日韓的高人氣的髮品提供給大家參考：

1. John’s Blend

▲日本品牌「John’s Blend」（圖／John’s Blend官網）

不倚靠香水，想要絲絲秀髮散發自然迷人香氣，就選擇以香氛聞名世界的日本品牌「John’s Blend」，絕對能讓人 100% 信賴！其洗髮精成分含有 5 種植物油、5 種植物精華與 13 種氨基酸精華，弱酸性性質不用擔心對皮膚造成傷害。洗髮精香味有優雅白麝香及麝香茉莉可選，洗後枕著清香入睡十分療癒。

✭ 編輯悄悄話：瓶身採歐美個性設計，系列髮品買起來放在浴室裡就有一種滿足感～

2. 黑淬絲

▲黑淬絲（圖／黑淬絲官網）

當年齡到一個階段，不得不正視的經年累月於燙染下受損的髮絲，嚴重的話甚至會產生更多的髮肌困擾。日系職人品牌「黑淬絲」，引進日本熱銷的「養髮液」後，近期更聯手台灣專業沙龍髮品廠商，推出針對頭皮出油及受損髮的「咖啡因控油護色賦活洗髮精」和修護脆弱髮絲、強健髮根的「漢方豐盈強健賦活洗髮精」。

強調養髮須從洗淨開始，植物性洗淨力能控油強健，溫柔的含羞草以及舒緩的檀香味，除了讓人擁有健康髮肌外，也能舒緩放鬆身心。

✭ 編輯悄悄話：黑淬絲擁有專業皮膚科醫師推薦令人更安心，編輯最喜歡洗完後頭髮的蓬鬆感！

3. SAHOLEA 森歐黎漾

▲SAHOLEA 森歐黎漾（圖／IG@saholea.shl）

妳可能不知道近兩年在網購市場擁有亮眼成績的「SAHOLEA 森歐黎漾」是台灣老牌美吾華自創品牌，多年的經驗與技術值得信賴。其「淨平衡系列洗髮露」強打控油蓬鬆、零矽靈，洗起來清爽不乾澀，還有著夏天最適合的木質調清香，更加令人感到放鬆。

✭ 編輯悄悄話：同品牌高銷量髮品還有水漾薔薇洗髮精及絲絨牡丹護色洗髮精，有不同髮質需求也可以參考看看喔！

4. BANANAL

▲討論度極高的「BANANAL」是來自韓國的品牌（圖／IG@bananal_official）

近期討論度極高的「BANANAL」是來自韓國的品牌，其系列氨基酸洗髮精高達 11 種香味可選擇，每一款香氣都是經由擁有 20 年經驗的專業調香師與香料專家調配而成，有著高質感且與眾不同的芬芳香氣。

✭ 編輯悄悄話：編輯個人最喜歡嬰兒麝香，感覺有一種寶寶的舒服香味。

5. 呂

▲呂洗髮精。（圖／IG@ryotaiwan）

來自韓國的「呂」想必不用多說，就算不曾用過，走過、經過各大通路也一定會被它一字排開的深色瓶身吸引目光。而目前最受大家喜愛的熱門款就是「呂」的紫瓶「滋養韌髮洗髮精系列」，原本「呂」就根據不同顏色的包裝，有著不同的效果，但紫瓶更針對不同性質頭皮肌膚調整配方，可分為油性、中乾性及敏感性，在選擇上更加精確。

✭ 編輯悄悄話：明顯的人蔘香氣在口碑中喜好較極端，但編輯是越聞越覺得充滿精力的類型喔～

非常時期居家避疫，整天待在家不用出門、不用打扮，少了造型的傷害，能夠在家細心管理的時間也更多了，正是徹底保養的機會！眼花撩亂的洗髮精讓人選擇障礙，那就從人氣商品開始挑選準沒錯！

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