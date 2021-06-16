「腿精」宋茜根本人間JIMMY CHOO！　甜美珍珠、水晶高跟鞋好養眼

記者鮑璿安／台北報導

女星宋茜從南韓女團f（x）出道，近年來演藝重心回歸大陸表現亮眼，更是不少時尚品牌寵兒，擔任JIMMY CHOO 亞太區代言人邁入第3年，帶貨能力十分驚艷，近期出席各大活動，宋茜腳上都離不開品牌高跟鞋，以不對稱珍珠高跟鞋、水晶鏈飾高跟鞋等款式展現超狂時尚力。

▲宋茜以Alessandra Rich橙色平口短裙，腳踩JIMMY CHOO AURELIE 鞋款 。（圖／品牌提供）

宋茜受到許多時尚品牌青睞，身兼香奈兒（CHANEL）形象大使、JIMMY CHOO 亞太區代言人，出席各大活動都有精品加身，5月時她才以一身Alessandra Rich橙色平口短裙展現窈窕身材，腳踩JIMMY CHOO AURELIE 鞋款，以不對稱珍珠設計豐富腳尖線條，一雙美腿映入眼簾，完美彰顯夏季氛圍。

▲宋茜身穿Alexandre Vauthier 2020秋季中空禮服搭配SAEDA 水晶鏈飾高跟鞋 。（圖／品牌提供）

另外霸氣全開的禮服也是宋茜強項，去年（2020年）出席時尚盛典時，宋茜以一套Alexandre Vauthier 2020秋季中空禮服登場，墨綠色與黑色相襯包覆她姣好體態，再以高開衩裙襬秀出美腿，最後加上SAEDA 水晶鏈飾高跟鞋點綴，以細巧水晶鏈飾點亮腳踝纖雅線條。

▲宋茜帥氣褲裝搭配皮革SAE鞋款。（圖／品牌提供）

除了柔美的裙裝造型，宋茜也以all black皮革長褲展現率性氣息，這次換上皮革SAE鞋款，以黃銅製成鏈環，遊走於帥氣與性感之間恰到好處。

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