只有一方的愛情無法延續！分手後的成長，是為了在未來遇到對的伴侶

▲分手後的成長是為了在未來遇到對的伴侶。（圖／韓劇《又是吳海英》劇照，下同）

最近讀完了海苔熊的《對愛，一直以來你都想錯了》。對我來說，這是一本適合很多人看的書，但同時，每個人適合看的部分也都不一樣：因為你處在愛情裡的不同階段，就會對不同階段的文章有感，所以適合的點自然也就不同。

這是一本海苔熊過去網路上的文集，分成「單身」、「交往」、「分手」三個部分，我特別想要拿出來分享的一節，是一個關於伴侶諮商的章節。

只有一方的愛情無法延續

所謂的伴侶諮商，很多人都想錯了，以為伴侶諮商的目的，就是讓兩個人能夠排除萬難，構築更美好的未來。但是實際經驗過伴侶諮商的我卻知道，有的時候，伴侶諮商做到一半，兩個人就分手了；也有一種可能，是像書中提到的這個案例──兩個人經歷了伴侶諮商，然後發現彼此沒有辦法繼續走下去。

兩個人沒有辦法走下去的原因有很多，並不是「只要肯努力，就一定會有結果的」。有的時候一方還想努力，另一方卻已經放棄了；有的時候就像書裡面的這個案例，一方一廂情願地想經營一段感情，另一方卻只是勉強配合，但又沒有辦法完全配合得成功，使得最後兩人在性事上出了問題，才發現原來其中一方只是在「性愛退讓」（sexual compliance）──不想要和伴侶做愛，但仍然和對方做愛。

表面上看似是不想做愛，實際上是不想和對方永遠在一起，只是後者說出來比前者更傷人，所以雙方才會卡在性愛的問題上：萬一哪一天避孕措施沒做好，兩個人就要結婚了，這是其中一方不想要的結果。

於是故事的最後，兩個人在海苔熊面前好好地談了分手。雖然說是好好地，但沒有一段感情的分手能夠真正地「好好地分開」──因為如果從自我概念（self-concept）理論來看，分手就是一個自我概念受到動搖的歷程：妳不再是他的寶貝了、不再每天有人跟妳說「早安」「晚安」了、不再需要和他報備行程，但也意味著妳不再被某個人需要了、妳們曾經有過一起的未來藍圖，在那一瞬間都化為泡沫了……。

女性分手後學到學到的更多

兩個人回到一個人，是需要一段時間的，而海苔熊說，分手從來就不存在「一定能好聚好散」或是「不要傷心太久」的方法。

也許正在讀這篇文章的妳和我一樣，正在經歷被前任傷害之後的傷痛。如果妳和我一樣，有著嚴重的憂鬱症，或是經歷了想自殺的困擾，那麼求助心理治療還是必須的。如果妳的情況稍微比較平穩一點，那麼也許海苔熊引用的下面這個研究可以作為參考：

Ty Tashiro 與 Patricia Frazier 發現，女生比男生在分手後有著較多的成長，這可能來自於她們在分手後比較願意開放地去找更多人聊聊，即便這並不代表女生在分手後沒有男生悲傷；另一方面，他們也發現，如果把分手原因歸咎於外在不可控的事件（如：父母反對、工作壓力），比起歸咎於自己或對方，會來得更為難過或憂鬱，但卻也會有較多的分手後成長。

也許真正重要的是，怎麼真正地從關係的斷裂之中，透過大量的與人談話，找到哪些是不可控制的外在因素，以及哪些事情可能會傷害到自己，然後試著去避開它們，在下一段感情裡，更加謹慎挑選，避免走上同樣的錯誤，也許會更有機會遇到能夠一起成長的伴侶。

本文由「 Psydetective-貓心」撰寫

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