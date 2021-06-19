《上流戰爭3》狗血婚紗照！　金素妍羽毛裙「挖空至臀上」辣翻

▲金素妍出演《Penthouse 上流戰爭》奪下百想藝術大賞最佳女演員 。（圖／翻攝自IG）

記者鮑璿安／台北報導

韓劇《Penthouse 上流戰爭》第三季熱播收視亮眼，女星金素妍飾演「惡女」千書真讓觀眾看得過癮，而她與頂樓主人朱丹泰（嚴基俊飾）的愛恨糾葛還沒結束，這回官方又公開了兩人的親密婚紗照，金素妍一連換上多套華麗禮服與嚴基俊相依偎，掀起粉絲驚呼：「好狗血」。

金素妍因出演《Penthouse 上流戰爭》奪下百想藝術大賞最佳女演員獎項，精湛演技受到廣大粉絲認可，近期又釋出與「朱丹泰」的婚紗照，畫面中金素妍先換上南韓婚纱品牌Bridal Kong 2021春夏系列禮服出鏡。頗具仙氣的羽毛設計豐富裙襬，層層堆疊的飄逸效果遍佈至胸前，再以緊身剪裁勾勒，將金素妍纖細體態完美展現；不光如此轉至側面，金素妍大秀傲人白皙美背，一路挖空至臀部上方，性感又仙氣。

為彰顯「千書真」的霸氣惡女風格，金素妍接著以印花刺繡禮服亮相，不同於剛剛的仙氣形象，多彩花朵遊走浮誇的蓬鬆裙襬，加上亮片修飾，簡直氣場全開，想要低調都難。而金素妍也作勢與嚴基俊相擁，兩人都相當入戲表現力十足，讓粉絲們看得過癮直呼：「最貌合神離的婚紗照」、「千千又結婚了」、「都是戲精無誤」。

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