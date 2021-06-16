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網購一波！UNIQLO、GU感謝祭低至五折、GAP全館六折，必買單品搶先看

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記者王則絲／綜合報導

今年的618年中購物節雖然無法隨心所欲上街血拼，但各家品牌相繼祭出網路商店優惠，讓大家在家上網點一點，就有新衣服送到家！日系服裝UNIQLO與GU都將於6月18日至7月1日舉辦感謝祭活動，男女童裝最低五折起；美式休閒品牌GAP則是於6月15日搶先開跑，至6月20日前官網全面六折，熱銷單品通通不到千元，以下一起來看看這波618優惠各家必敗單品。

【UNIQLO】

UNIQLO將於6月18日至7月1日推出為期兩週的「宅家感謝祭」，男女童裝五折起，且為因應防疫，UNIQLO特別推出首次網購免運、網購店取免運費免下車、門市電話訂購快速取貨等服務。

6／18～6／24單筆消費滿1,500贈環保袋乙個，網路消費滿2,000元贈保溫瓶乙個，6／25～7／1消費滿2,000元贈保冷袋乙個。

▲快時尚618優惠 。（圖／品牌提供）

▲男女童裝U AIRism棉質寬版圓領T 6/18-6/24，NT＄290起、男女童裝AIRism棉質系列指定款 6/18-6/24， NT＄149起。（圖／品牌提供）

▲快時尚618優惠 。（圖／品牌提供）

▲AIRism抗UV Active柔軟緊身褲 6/18-6/24，NT＄590、男女裝特級彈性Active束口褲 6/18-6/24，NT＄590。（圖／品牌提供）

▲快時尚618優惠 。（圖／品牌提供）

▲女裝 無鋼圈美型胸罩(托高集中)6/18-6/24，NT＄590、女裝 無鋼圈美型胸罩 (3D包覆)6/18-6/24，NT＄590。（圖／品牌提供）

▲快時尚618優惠 。（圖／品牌提供）

▲男裝 亞麻混紡短褲 6/18-6/24，NT＄590、女裝棉麻舒適短褲 6/18-6/24，NT＄390。（圖／品牌提供）

【GU】

GU同樣於6月18日至7月1日推出感謝祭活動，男女童裝都有六折起的優惠，且祭出超值驚喜回饋方案，於第一週活動期間6月18日至6月24日消費即贈資料夾乙個，活動全期間單筆消費滿1,200元還可抽iPhone 12、AirPods Pro和AirTag！此外，下載APP即可獲得150元折價券，網路商店單筆消費滿1,500元、實體店鋪滿1,000元贈防曬組合。

▲快時尚618優惠 。（圖／品牌提供）

▲女裝雙排釦外套，限定價NT＄990、女裝立領抓皺連身裙，限定價NT＄590。（圖／品牌提供）

▲快時尚618優惠 。（圖／品牌提供）

▲5分袖的男裝吸濕速乾開領襯衫（圖左）優惠價NT＄690、男裝STYLE-DRY棉質圓領T恤（圖右）2件合購現折100元。（圖／品牌提供）

【GAP】

GAP已於官網搶先開跑618購物節，6月20日前全館正價、減價商品低至六折，凡消費滿2,000元就贈限量手提水餃包，且6月18日前更加碼買三件再打九折、四件再打八五折優惠，以下必買單品通通千元有找！

▲快時尚618優惠 。（圖／品牌提供）

▲Gap亞麻混紡單排扣半身長裙，原價NT＄1,499折扣後NT＄799。Gap棉麻混紡中腰女友風長褲原價NT1,499，折扣後NT899（圖／品牌提供）

▲快時尚618優惠 。（圖／品牌提供）

▲Gap棉麻混紡中腰女友風長褲，原價NT＄1,499折扣後NT＄899。（圖／品牌提供）

▲快時尚618優惠 。（圖／品牌提供）

▲Gap純棉鬆緊寬鬆牛仔短褲，原價NT＄1,299折扣後NT＄729。（圖／品牌提供）

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關鍵字：

UNIQLO, GU, GAP, 618, 年中購物節, 快時尚, 特價, 優惠, 網購

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