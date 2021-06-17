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《上流戰爭》豪宅變積木！把「赫拉皇宮」和千書真、朱丹泰人偶搬回家

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編輯／Emily　圖／翻攝自skstoa.com、IG@sbsdrama.official、lego.com

韓劇《Penthouse上流戰爭》近期以第三季回歸，收視率與人氣依舊火爆，韓國官方也趁勢推出新周邊，把劇中主角們居住的100層豪宅「Hera Palace赫拉皇宮」變成樂高積木，讓你能收藏迷你版赫拉皇宮，還附了千書真、朱丹泰等角色小人偶，可以在家重現狗血劇情。

「Hera Palace赫拉皇宮」是《Penthouse上流戰爭》劇中主角們居住的地方，也是大部分劇情上演的場所，位於首爾江南區，只有最有錢的人才能入住，也是權力的象徵，建築物以中間100層的高樓為主體，最頂端還有代表性的女神雕像。粉絲們雖然無法入住，但卻有機會把迷你版豪宅搬回家啦！

▲上流戰爭樂高。（圖／翻攝自skstoa.com）

這次SBS官方就與Oxford Block合作推出「Penthouse積木組」，裡面共有689片零件，可以組裝出尺寸370x260x60mm的「Hera Palace赫拉皇宮」。除了富麗堂皇的豪宅，裡面還有沈秀蓮、朱丹泰、千書珍、吳允熙、羅根李五大角色的小人偶，以及鋼琴、香檳杯、麥克風等道具，讓你重現劇中各種經典橋段。

▲上流戰爭樂高。（圖／翻攝自skstoa.com）

▲上流戰爭樂高。（圖／翻攝自skstoa.com）

想要玩樂高打發時間的話，也可以看看LEGO推出的「復古打字機」，這組樂高共有2079個零件，可以拼出薄荷綠機身和英文字母按鈕，打字機外型充滿1950年代風格。特別的是，這款打字機真的可以使用，只要放入紙張和紅、黑墨水，就能印出字來，實在是太有趣了。

▲上流戰爭樂高。（圖／翻攝自skstoa.com）

▲上流戰爭樂高。（圖／翻攝自skstoa.com）

▲上流戰爭樂高。（圖／翻攝自skstoa.com）

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關鍵字：

penthouse, 上流戰爭, 積木, 樂高

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