趙麗穎穿2千元「快時尚裙裝」拍廣告　防腐劑顏值網驚：不科學

▲趙麗穎近期拍攝的洗髮產品廣告悄悄曝光 。（圖／翻攝自微博）

記者鮑璿安 ／台北報導

大陸女星趙麗穎擁有高人氣，近期她拍攝洗髮精廣告曝光，以幾近素顏的淡妝出鏡，身穿一件淺黃色連身裙，粗肩帶與收腰細節襯托下宛如少女般逆齡，絲毫看不出趙麗穎的真實年齡，而眼尖網友也挖出該套裙裝竟出自平價快時尚品牌，僅台幣2千元有找。

▲趙麗穎身穿淡黃色裙裝美出新高度。（圖／翻攝自微博）

33歲女星趙麗穎走過離婚風波，工作狀態不受影響，身兼L'Occitane歐舒丹代言人的她，近期拍攝的洗髮產品廣告悄悄曝光，趙麗穎以清新的淡妝上鏡，精緻臉蛋依舊亮眼，身上的淡黃色裙裝更是逆齡一波，運用粗肩帶彰顯鎖骨線條，加上緊身平口與收腰細節輔助，將身材完美放送，趙麗穎演繹起來宛如鄰家少女，伴隨一頭披肩秀髮，讓畫面養眼許多。

▲趙麗穎身穿千元上下的大陸快時尚品牌URBAN REVIVO。（圖／翻攝自微博）

而趙麗穎看似精品的裙裝其實意外親民，出自大陸快時尚品牌URBAN REVIVO，售價僅約台幣1700元上下。URBAN REVIVO是大陸的快時尚龍頭，近期引發討論的就屬與alice + olivia設計師Stacey Bendet打造聯名，這回趙麗穎意外帶貨更掀起網友直呼：「終於有買得起的同款了」、「趙麗穎太逆齡了」、「完全少女啊」。

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