誤會大了！西瓜熱量竟比萊姆低，營養師曝「夏季水果熱量表」

▲夏季水果熱量和你想的不太一樣。（圖／Unsplash、翻攝自IG/nozomisasaki_official，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

悶熱高溫不少人胃口缺缺，每天一餐用水果取代，但是怎麼吃才不怕胖呢？吃甜的水果會不會攝取熱量破表？營養師高敏敏在臉書專頁分享，其實越甜的水果，熱量不一定越高，就像是西瓜熱量竟然比萊姆還低，以下夏季水果熱量排行榜，一起來了解！

營養師高敏敏補充，會影響水果味覺甜度的關鍵是水果中的果糖、蔗糖和葡萄糖的比例，它們樣的是每公克4大卡，但是果糖吃起來最甜、蔗糖第二甜，葡萄糖吃起來最不甜，所以吃起來很甜的水果，不一定熱量是最高，只是它的糖類比例很討人喜歡。

高敏敏分享，吃水果不發胖重點是「攝取的份量」，每天2份拳頭大小或是正常碗裝8分滿最適當，若是吃過量，即便是再不甜的水果都還是會發胖，還會影響血糖血脂喔！

▲甜的水果不一定熱量高。（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

夏季水果排行榜（以下數值為每100g之含量）

第1名#釋迦 /99kcal

醣份26.6g

膳食纖維2.7g

第2名#香蕉 /82kcal

醣份22.1g

膳食纖維1.6g

第3名#龍眼 /70kcal

醣份17.9g

膳食纖維1.8g

第4名#荔枝 /67kcal

醣份17.3g

膳食纖維0.8g

第5名#葡萄 /63kcal

醣份16.6g

膳食纖維0.2g

第6名#百香果 /58kcal

醣份10.7g

膳食纖維5.3g

第7名#鳳梨 /51kcal

醣份13.6g

膳食纖維1.1g

第8名#芒果 /48kcal

醣份13g

膳食纖維1.2g

第9名#紅龍果 /48kcal

醣份12.3g

膳食纖維1.3g

第10名水梨 39kcal

醣份10.7g

膳食纖維1.8g

第11名#水蜜桃 /37kcal

醣份9.7g

膳食纖維1.7g

第12名#李子 /37kcal

醣份9.6g

膳食纖維1.7g

第13名#甜瓜 /36kcal

醣份8.9g

膳食纖維0.5g

第14名#萊姆 /35kcal

醣份7.7g

膳食纖維1.9g

第15名#西瓜 /32kcal

醣份8g

膳食纖維0.3g