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網推無印良品DIY料理清單　居家防疫也能吃到印度烙餅、泰式打拋

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編輯／JJ 圖／翻攝自官網

雖然近日連續幾天台灣新冠肺炎確診數量有微幅下降，彷彿能看到些希望的曙光，但還是要提醒大家，僅能在家中用餐的日子沒這麼快結束，就算開放餐廳內用後也盡量不要一窩蜂外出吃飯。疫情期間煮飯沒靈感、廚藝有限又吃膩了外送，實在是令人頭痛的問題，所以像無印良品的即時調理包就很受歡迎，熱一下就可以上菜，以下就來看看網友們的推薦清單：

＃異國咖哩速食包

首先當然少不了異國咖哩速食包，一餐份量剛剛好，就算只有一、兩個人住，也不怕煮一大鍋吃不完，其中最受歡迎的依然是長年第一的「奶油雞肉咖哩」，使用了三種番茄帶出酸甜風味，口感滑順，只需要隔水加熱5～7分鐘即可食用，也能自己增加簡單的馬鈴薯、紅蘿蔔等配料，輕鬆就能DIY豐富口感。

▲無印良品DIY食品。（圖／翻攝自官網）

＃義大利麵

像咖哩這樣僅需要醬料與飯、麵即能完成的料理，最為省時方便，無印良品的義大利麵調理包也是許多人的愛，其中「茄汁蟹肉」是第一名口味，將麵條水煮後，再加入加熱後的醬料包就完成一道主食。

▲無印良品DIY食品。（圖／翻攝自官網）

＃印度烙餅

只要將材料包中麵團揉捏、延展，在平底鍋上煎煮就能製作出道地印度風烙餅，也可用烤箱烘烤，與咖哩一起吃特別配，可取代一餐的白米飯，作為主食料理。

▲無印良品DIY食品。（圖／翻攝自官網）

＃沖泡湯塊

懶得花時間煮大鍋湯的朋友們，湯塊絕對是你的料理好幫手，多了一道美味的湯，讓人感覺一餐更完整豐盛，無印良品的沖泡湯塊份量小、好掌握，只需要加入熱水沖泡就完成，第一名是秋葵野菜口味。

▲無印良品DIY食品。（圖／翻攝自官網）

【加碼新品】

＃DIY泰式打拋

無印良品近期新商品讓熱愛泰式料理的人食指大動，推出「DIY泰式打拋」料理包，與絞肉一起拌炒，再煎上一顆半熟雞蛋，超有異國風情。

▲無印良品DIY食品。（圖／翻攝自官網）

＃DIY泰式炒河粉

同步推出的還有「DIY泰式炒河粉」，添加魚露的酸甜醬汁風味十足，可自行加入鮮蝦與蔬菜，簡單的拌炒後成品色香味俱全。

▲無印良品DIY食品。（圖／翻攝自官網）

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關鍵字：

無印良品, MUJI, 防疫, 居家防疫, 菜單, 防疫菜單, 料理包, 調理包, 印度烙餅, 泰式

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