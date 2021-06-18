亮・珠寶／劉嘉玲翡翠耳環加持變古典美人　葫蘆造型添「福祿」

▲劉嘉玲以葫蘆造型的翡翠耳環搭配中式服裝。（圖／翻攝carinalau1208 IG）



記者陳雅韻／台北報導

劉嘉玲走在時尚尖端，除了勇於挑戰不同的服裝風格，也在珠寶選擇上展露非凡品味，個性穿搭時Tiffany & Co.的HardWear系列是她的心頭好，換上晚禮服時白鑽、黃鑽為她添光彩，而穿上中式服裝時翡翠便是她的首選，近日她主持訪談節目《對照記》，一襲祖母綠色的中式褲裝，配上鑽石鑲邊的葫蘆造型翡翠耳環，完美！

▲玉世家福祿燦葫蘆造型翡翠鑲鑽流蘇耳墜套組，328,000元（不含項鍊）。（圖／玉世家提供，以下同）

葫蘆意象在中華文化中有廣納福祿、人丁安康之意，也有包容與寬待美意，因此成為華人世界廣受喜愛的吉祥符碼，喜歡將「福祿」戴在身上。劉嘉玲在節目中所戴的葫蘆造型翡翠耳，顏色與水頭都屬上乘，不僅與服裝色系相呼應，也展露古典優雅的氣息。

▲玉世家雙色翡翠葫蘆造型黃K金墜飾（左）126,000元（不含項鍊），葫蘆造型翡翠鑲鑽戒指188,000元。



台灣翡翠品牌玉世家有不少適合日常穿搭的葫蘆造型珠寶，華麗款為古典葫蘆造型翡翠周圍再鑲一圈閃亮鑽石，輔以流蘇設計，隨著佩戴者律動而輕搖，非常迷人；而翡翠的天然色調也為葫蘆增添俏皮味道，一款雙色翡翠葫蘆鍊墜上方為綠色、下方則是紫翡翠，中央串上金色「腰鍊」，風格活潑。

▲模特兒佩戴小巧秀氣的Qeelin Wulu翡翠珠寶。（圖／Qeelin提供，以下同）





▲Qeelin Wulu 18K 玫瑰金鑲鑽及翡翠項鍊，77,000元。



有別於玉世家立體葫蘆設計，華人珠寶品牌Qeelin則以平面呈現Wulu系列葫蘆翡翠珠寶，款式包含戒指、耳環與項鍊，價格約在10萬元以內便能入手；同樣概念還延伸至靈感源自如意鎖的Yu Yi系列，象徵「萬事如意、美夢成真」，也蘊含無比祝福，繼鑲嵌珍珠母貝、紅瑪瑙等款式後，近日也新增翡翠設計，小巧珠寶疊戴更為出色。

▲模特兒疊戴Petite Yu Yi 18K玫瑰金翡翠鑲鑽珠寶。



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