LV早春秀伸展台也太長！花苞洋裝甜而不膩　彩色格子包自帶光芒

▲花苞般的抽繩裙、彩色格子手袋，展現女裝創意總監Nicolas Ghesquiere想傳遞的快樂情緒。（圖／品牌提供，以下同）

記者林明瑋 / 台北報導

好長好長的伸展台、穿過紅色拱門、地板反射湛藍的天空，這是LOUIS VUITTON（路易威登）2022早春秀在巴黎近郊登場的景象，蓬蓬如花苞般的服裝輪廓、傘狀線條，是女裝創意總監Nicolas Ghesquiere擅長的未來感，又讓人禁不住喊可愛。手袋顯得隨興自在，粉紅、寶寶藍，還有彩色格子，光是看著就開心。

▲LV 2022早春秀，在巴黎近郊的建築雕塑巨作「Axe Majeur」舉辦。





這世界上有許多建築藝術作品，若非著名觀光景點，知名度不會高，LV早春秀總引領著人們看見隱身在世界各地的曠世之作，透過服裝與環境對話，產生更多微妙且有趣的火花。2022早春秀場選在巴黎近郊的「Axe Majeur」，是已故以色列雕塑藝術家Dani Karavan的巨型創作，作品對於自然、空間、時間提出質疑，整體橫跨3.2公里、由12個站點構成，相當壯觀。

▲蓬蓬的裙裝俏麗可愛。

▲開場的紅色外套，與拱門呼應著，斜背的大包、平底鞋也同樣吸睛。

▲褲裝英姿煥發，毛毛材質則增添了活潑個性。

模特兒從一個點，走向另一個點，穿越「Axe Majeur」，彼此相互輝映，開場的紅色外套與紅色拱門連成一氣，斜背的大包是「Since 1854」Monogram圖案，搭配粉色背帶，自在又亮眼，接著出現傘狀寬袖、花朵般蓬蓬的裙子，以硬挺的布料與抽繩，注入戶外運動風貌。

▲系列中有不少傘狀線條。





▲服裝上的繪畫十分有趣。

科幻、未來總是在Nicolas Ghesquiere的設計中出現，2022早春許多服裝上的繪畫圖案就是有趣證明，星球背景、荒蕪之地，但有人在打球的剪影，奇妙的結合卻沒有任何矛盾感，穿出去，應該很多人想看清楚衣服上畫的到底是什麼。

疫情讓全球不安，Nicolas Ghesquiere希望2022早春系列傳遞快樂的心情，各式配件也是如此，粉紅、寶寶藍、淡黃顯得清新爽朗，斜背包也能一手隨意地拽著，放大的Monogram花朵與VUITTON字樣，添入街頭潮味，粗大鍊帶讓包包更有個性，彩色格子更是滿滿的活潑感，穿得再簡單，用它就出現光環。

▲各式包包都搶眼。



LV經常以靴子搭配服裝，幾何圖案拼接的款式，讓牛仔靴變得摩登，尖頭平底靴的鞋頭上有花朵般的立體裝飾，是有態度的女人味。此外，露腳跟的踝靴、綴滿裝飾的尖頭鞋，都是畫龍點睛之作，每一步都走得輕鬆愉悅。

▲靴子、平底鞋，讓足下風情滿滿。



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